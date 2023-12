Tòa Giám mục Giáo phận Vinh thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

Tiếp đoàn có về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần và Kỹ thuật.

Đoàn linh mục, chức sắc Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến thăm, chúc mừng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh

Với tình cảm nồng ấm, quý mến, chân thành, Giám mục chính Tòa Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long thay mặt hàng ngũ chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà chúc mừng những kết quả nổi bật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua. Tòa Giám mục và cộng đồng giáo dân rất ghi nhận, cảm ơn sự cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với cộng đồng bà con Công giáo trên địa bàn tỉnh trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng như phát triển kinh tế.

Tòa Giám mục cũng vui mừng khi bà con giáo dân bằng nghĩa vụ công dân đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng như sự phát triển chung của tỉnh. Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cũng cảm ơn sự yêu thương, tình đoàn kết mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dành cho bà con Công giáo toàn tỉnh trong dịp Giáng sinh năm 2023.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long trao đổi tại cuộc gặp mặt

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng phái đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, thay mặt lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chân thành cảm ơn Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng hàng ngũ chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà trong năm qua đã tích cực và trách nhiệm cùng chung tay, góp sức cùng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Giám mục và các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tiếp tục quan tâm ủng hộ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc đối tượng yếu thế, hoạt động từ thiện, nhân đạo, chung tay cùng tỉnh góp phần giảm nhanh hộ nghèo, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn