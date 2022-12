Tòa đang xét xử, bị cáo nhập viện

Trong vụ án lần này, cơ quan tố tụng mới chỉ đưa ra xét xử việc cấp trùng dự toán đối với 7 biên chế gây thiệt hại gần 2,4 tỉ đồng. Riêng việc sai phạm tài chính, có dấu hiệu trục lợi khoảng 8,8 tỉ đồng (tổng cộng 11,2 tỉ đồng) mà UBKT Tỉnh ủy Gia Lai kết luận vẫn đang được làm rõ. Trong đó có các khoản như tiền tiếp khách không đúng đối tượng, nguồn kinh phí; hồ sơ không bảo đảm, không đúng thực tế với số tiền trên 3,5 tỉ đồng. Sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động đối ngoại, công tác an ninh không đúng quy định 1,185 tỉ đồng. Từ năm 2014 đến năm 2016 đã lập khống chứng từ để mua văn phòng phẩm với số tiền hơn 1,125 tỉ đồng. Hợp thức hóa hóa đơn để thanh toán 216 triệu đồng tiền quà tết, tiền ăn hội nghị 162 triệu đồng. Riêng tiền mua hàng hóa (bia, trà, cà phê, sữa, bánh kẹo, hoa...) được thanh toán không đúng quy định, hồ sơ thanh toán không minh bạch lên tới 2,5 tỉ đồng. Thậm chí, ông Nguyễn Thế Quang còn ký chứng từ thanh toán cho bản thân đi việc riêng bằng công quỹ trong năm 2015 là 43,7 triệu đồng… Khi UBKT làm việc, bị can Quang nộp 4,85 tỉ đồng; bị can Nguyễn Thị Lựu nộp 4,84 tỉ đồng và số còn lại do một số cá nhân liên quan khác nộp lại tổng cộng 11,2 tỉ đồng.