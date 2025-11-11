Tòa án Thái Lan xử trùm cờ bạc người Trung Quốc, số vốn gần 400 tỉ đô

Ông She Zhijiang (Xà Trí Giang) - Ảnh: THAI ENQUIRER

Theo Hãng tin AFP, ông She Zhijiang (43 tuổi), doanh nhân người Trung Quốc, đã bị giam giữ tại Thái Lan từ năm 2022, trong lúc ông chống lại yêu cầu dẫn độ của Bắc Kinh liên quan đến các dự án quy mô lớn và hoạt động kinh doanh cờ bạc của ông ở khu vực Shwe Kokko, Myanmar.

Truyền thông Trung Quốc cho biết ông She có cả quốc tịch Campuchia và đã chạy trốn khỏi chính quyền Trung Quốc từ năm 2012.

Trong phán quyết cuối cùng đưa ra ngày 10-11, tòa phúc thẩm ở Bangkok cho biết họ giữ nguyên lệnh dẫn độ ông She về Trung Quốc "trong vòng 90 ngày".

She và công ty Yatai của ông đã bị Anh và Mỹ áp các lệnh trừng phạt.

Theo lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) công bố tháng 5-2021, She đối mặt với các cáo buộc hình sự ở Trung Quốc liên quan đến điều hành cờ bạc trực tuyến và lừa đảo.

Tuy nhiên, She khẳng định công ty của mình chỉ đơn thuần là một "nhà phát triển đô thị".

Trước đó, Tòa án hình sự Thái Lan đã ra lệnh dẫn độ ông She Zhijiang về Trung Quốc vào tháng 5-2024, nhưng nhóm luật sư của ông kháng cáo, cho rằng lệnh này vi phạm luật. Tháng trước, Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết rằng lệnh dẫn độ này hợp pháp.

Giờ đây She sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc "để hầu tòa vì điều hành sòng bạc trái phép". Ông còn bị cáo buộc đã lập ra và điều hành 239 trang web cờ bạc với số vốn hơn 12.630 tỉ baht (hơn 385 tỉ USD).

She cũng bị cáo buộc xây dựng và vận hành hai sòng bạc tại Shwe Kokko (Myanmar), nơi ông bị cho là dụ dỗ công dân Trung Quốc tham gia đánh bạc qua nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau.

Theo luật sư, She phủ nhận mọi hành vi sai trái, nói rằng vụ án của ông ở Trung Quốc có động cơ chính trị và dựa trên các cáo buộc từ năm 2011. She đang bị giam giữ tại nhà tù ở Bangkok.

Chuyện gì diễn ra ở Shwe Kokko? Các trung tâm lừa đảo đã mọc lên ở những khu vực biên giới được quản lý lỏng lẻo của Myanmar. Shwe Kokko là một trong những khu lừa đảo khét tiếng nhất khu vực, có thể nhìn thấy rõ qua biên giới từ phía Thái Lan. Hồi tháng 9, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Shwe Kokko là "thành phố nghỉ dưỡng được xây dựng đặc biệt cho các hoạt động cờ bạc, buôn ma túy, mại dâm và lừa đảo nhắm vào người dân khắp thế giới". Đầu tháng 11, tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình 5 bị cáo liên quan mạng lưới tội phạm ở vùng Kokang, Myanmar, với các tội danh lừa đảo, cố ý giết người và cố ý gây thương tích.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn