Tòa án Thái Lan ra phán quyết với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra

Reuters đưa tin, Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 9/9 xác định ông Thaksin đã không thụ án tù theo đúng luật hồi năm 2023, từ đó đưa ra phán quyết cựu thủ tướng phải thi hành lại án tù một năm.

"Bị cáo biết rõ bệnh tình của mình không phải vấn đề cấp bách và việc nằm viện không thể tính vào thời gian thụ án tù", thẩm phán Tòa án Tối cao tuyên đọc.

Hội đồng thẩm phán cho rằng ông Thaksin cố tình kéo dài thời gian nằm viện, vi phạm quy định của cơ quan quản lý trại giam Thái . Theo đó, Tòa án Tối cao phán quyết ông Thaksin phải ngồi tù một năm và ra lệnh đưa ông đến nhà giam sau khi phiên tòa kết thúc.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin xuất hiện bên cạnh con gái. Ảnh: Reuters

Sau khi phiên toà kết thúc, ông Thaksin đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội X rằng ông chấp nhận quyết định của tòa án về án tù và sẽ vẫn giữ vững cả thể chất và tinh thần.

"Từ hôm nay, mặc dù tôi không còn tự do về thân thể, nhưng tôi vẫn có quyền tự do về tư tưởng để mang lại lợi ích của đất nước và nhân dân", ông nói, khẳng định sẽ vẫn phục vụ nhà vua, đất nước và người dân Thái Lan.

Ông Thaksin, 76 tuổi, giữ chức Thủ tướng Thái Lan từ 2001, nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006. Ông trở lại Thái Lan vào tháng 8/2023 sau nhiều năm sống lưu vong. Ông bị kết án 8 năm tù vì tội lạm quyền, nhưng được ân xá xuống còn 1 năm tù.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi được đưa đến nhà tù thực hiện bản án, ông được chuyển đến bệnh viện "do vấn đề nghiêm trọng về tim và phổi". Sau 6 tháng, ông được ân xá khi vẫn đang điều trị, dấy lên làn sóng phản đối trong công chúng.

Giới quan sát nhận định, trong suốt 25 năm qua, ông Thaksin chính là nhân vật định hình đời sống chính trị Thái Lan, thành lập một dòng tộc chính trị luôn có sức ảnh hưởng sâu rộng tới các lĩnh vực của nước này.

Song, trong bối cảnh con gái ông Paetongtarn Shinawatra bị tước quyền Thủ tướng, ông phải đối diện án tù, còn đảng Pheu Thai mất sự ủng hộ đa số, dường như ảnh hưởng chính trị của gia đình ông đã bắt đầu lung lay.

Trước đó, ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, hôm 5/9 đã được Hạ viện bầu làm Thủ tướng mới của Thái Lan, đánh bại đối thủ là Chaikasem Nitisiri, ứng viên của Pheu Thai, đảng từng nắm giữ nhiều quyền lực nhờ ảnh hưởng của gia tộc Shinawatra.

Chiến thắng của ông Anutin là đòn giáng nặng nề tiếp theo với Pheu Thai, không lâu sau Tòa án Hiến pháp cuối tháng 8 phế truất thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Bà là Paetongtarn, 39 tuổi, là người thứ ba trong gia tộc Shinawatra gặp kết cục này, sau bố ruột Thaksin Shinawatra và cô ruột Yingluck Shinawatra.

Tác giả: Linh San

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân