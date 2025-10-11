Tổ chức sử dụng trái phép chất m.a t.ú.y, nhóm đối tượng bị khởi tố

Quá trình xác định xác định, các đối tượng đều cư trú tại tỉnh Nghệ An di chuyển sang địa phận xã Cổ Đam, tỉnh Hà Tĩnh để sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 01 túi nilông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy Ketamine, 01 đĩa sứ, 02 ống hút bằng tiền Polime và một số tang vật khác có liên quan. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Công an xã đã lập biên bản, niêm phong tang vật và phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra, xác minh.



Ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC04) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định của pháp luật.



Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bùi Hải

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn