Tổ chức các hoạt động về nguồn tại Nghệ An

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Công an tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của, Đoàn công tác Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Bình và Đoàn công tác Hội Cựu CAND tỉnh Nghệ An đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cùng tham gia với đoàn có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đồng chí Đại tá Bùi Xuân Thành - Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Bình dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Đại tá Bùi Xuân Thành - Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Bình và đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần - Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh), các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang.

Thời gian qua, Hội Cựu CAND 02 tỉnh Quảng Bình và Nghệ An đã quán triệt sâu sắc tới các hội viên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy. Mỗi cán bộ, hội viên đều luôn khắc ghi lời Người dạy, lấy đó là chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện, luôn giữ gìn danh dự, uy tín của lực lượng CAND.

Đoàn đại biểu dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại đền Chung Sơn

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tri ân đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc của Bác.

Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng đối với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an (tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn), đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Hoàn là tấm gương sáng ngời về người Công an cách mạng, là Lãnh đạo xuất sắc của ngành Công an; những cống hiến, tư tưởng, lý luận của đồng chí là tài sản vô giá với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong chặng đường đã qua, hôm nay và mai sau.

Đoàn đại biểu dâng hoa dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Trong chuỗi các hoạt động về nguồn, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn là nút giao thông trọng điểm trên tuyến đường chiến lược 15A, là "yết hầu" giao thông quan trọng của tuyến vận tải Trường Sơn để chi viện cho chiến trường miền Nam. Tại “tọa độ lửa” Truông Bồn có 1.240 người con ưu tú đã ngã xuống trên cung đường huyền thoại, tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong “Tiểu đội thép” thuộc Đại đội 317 vào ngày 31/10/1968. Tại đây, đoàn đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến những người con trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đồng chí Đại tá Bùi Xuân Thành - Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Bình và đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần - Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Nghệ An tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu tham quan Bảo tàng truyền thống Công an tỉnh Nghệ An





Tác giả: Hồng Hạnh - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn