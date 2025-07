Tỉnh Nghệ An sẽ tham gia triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh diễn ra từ ngày 28/8 – 5/9/2025

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh – Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển đất nước qua các thời kỳ. Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững; cũng là dịp để đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Dự kiến Triển lãm sẽ tổ chức, trưng bày trong 9 ngày (từ ngày 28/8 – 5/9/2025). Trong đó, Lễ khai mạc từ 9 giờ ngày 28/8/2025; bế mạc vào 20 giờ ngày 05/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Theo báo cáo tại hội nghị, nhằm hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao trước ngày 15/8/2025, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Trung tâm triển lãm Việt Nam và đơn vị tư vấn quốc tế GL Events thiết kế phân bổ diện tích trưng bày cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia triển lãm. Các Bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan đã nhận mặt bằng và triển khai thiết kế không giao trưng bày, gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp.

Thời gian tới, đơn vị tổ chức tiếp tục hoàn thiện maket tổng thể không gian triển lãm, xây dựng triển lãm số; hoàn thiện phương án thiết kế trang trí khánh tiết, cổ động trực quan, các ấn phẩm, video tuyên truyền quảng bá. Xây dựng kế hoạch tổ chức thi công trưng bày; hoàn thiện kế hoạch an ninh, trật tự và y tế; xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc triển lãm và các văn bản đề xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, đến nay tỉnh Nghệ An đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao, sẵn sàng tham gia triển lãm

Với chủ đề triển lãm “Trầm tích và khát vọng sông Lam”, tỉnh Nghệ An tham gia không gian trưng bày “Tỉnh giàu nước mạnh” tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Qua đó giới thiệu tiềm năng lợi thế phát triển; bản sắc văn hoá, lịch sử, truyền thống của tỉnh Nghệ An. Giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Nghệ An đạt được trong thời kỳ đổi mới và trọng tâm là những thành tựu của nhiệm kỳ 2020 – 2025; định hướng phát triển của Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2044.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh, thành báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao về đề cương trưng bày, cung cấp tư liệu, hình ảnh, hiện vật, sản phẩm… về thành tự của các đơn vị, địa phương trong nhiệm kỳ 2021 – 2025. Đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Mai Văn Chính đánh giá các Bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban đã tập trung triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo triển lãm.

Nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, trọng điểm, cần tổ chức trang trọng, đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, có quy mô, tầm vóc tương xứng với sự kiện chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh; thời gian từ nay đến ngày khai mạc triển lãm không còn nhiều, quy mô tổ chức lớn, khối lượng công việc nhiều, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại.

Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành nghiêm túc, khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được phân công theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Triển lãm và các Đề án, Chương trình, Kế hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tuyệt đối an toàn.

Các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; chủ động chỉ đạo xử lý các nhiệm vụ được giao, những khó khăn, vướng mắc (nếu có) theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Các địa phương rà soát nội dung đề cương trưng bày và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, hình ảnh, thông tin, tư liệu, hiện vật được trưng bày trong không gian triển lãm của địa phương. Tổ chức hoạt động hội chợ, trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp cần đảm bảo hoạt động hợp pháp, có uy tín trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; sản phẩm, dịch vụ mang tính đại diện, tiêu biểu cho ngành nghề, địa phương…; ưu tiên doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho cộng đồng, môi trường…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn