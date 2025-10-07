Tìm thấy thi thể chủ tàu cá bị tàu nước ngoài tông chìm trên biển

Sáng 7-10, gia đình tiến hành tổ chức tang lễ cho ngư dân Nguyễn Trần Út (SN 1976; trú xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) – chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 83019-TS.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, sáng 6-10, người nhà ông Út đã nhờ tàu QNg 95046-TS (công suất 794 CV, hành nghề lặn) do ông Đào Nhật Quỳnh (SN 1981; trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển ra khu vực tàu cá bị nạn để tìm kiếm.

Đến trưa cùng ngày, thi thể thuyền trưởng Út được phát hiện gần vị trí tàu bị tông chìm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 4-10, khi đang hoạt động cách cửa biển Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá BĐ 83019-TS cùng 11 ngư dân bị tàu chở dầu MS FAVOR (IMO 009448853, quốc tịch Hàn Quốc) tông chìm.

Ngay sau đó, tàu cá BV 95869-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (SN 1989; trú xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng đã kịp thời tiếp cận, cứu được 10 ngư dân. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Trần Út mất tích.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tàu nước ngoài liên quan vụ việc.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động