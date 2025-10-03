Lật tàu hàng trên sông Lô gần cầu Việt Trì, hai vợ chồng mất tích

Thông tin ban đầu, xác định vụ lật tàu xảy ra vào đêm 2/10, tàu xảy ra sự cố là tàu hàng ở Nam Định, hai người mất tích là vợ chồng, hiện chưa rõ danh tính, quê quán.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu hàng ở cầu Việt Trì.

Lãnh đạo UBND phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu trên sông Lô, gần khu vực cầu Việt Trì.

Người dân theo dõi sự việc trên bờ sông Lô.

Hiện do nước sông Lô dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ tỉnh Phú Thọ cũng đang tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân.

Theo người dân ven sông Lô, mực nước trên sông Lô đã gần chạm mốc lũ lịch sử năm 2024. Hiện trên toàn tuyến sông Lô, dọc từ xã Đoan Hùng xuống đến phường Việt Trì tình trạng ngập úng nặng ở nhiều nơi.

Khu vực xảy ra sự việc chìm tàu khiến 2 người mất tích.

Không chỉ hoa màu, ao cá, nhiều trang trại chăn nuôi cũng đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi. Hàng trăm hộ dân đã bắt đầu di dời tài sản, đưa gia súc, gia cầm lên các điểm cao.

Tác giả: Phi Long-Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo VOV