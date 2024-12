Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng đánh cá mất tích trên sông

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả hai vợ chồng ngư dân mất tích trên sông Đà Nông - Ảnh: THÁI TRINH

Chiều 1-12, ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang - phó chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa - cho hay đã tìm được thi thể cả hai vợ chồng mất tích trong lúc chèo xuồng đi đánh cá trên sông Đà Nông (phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa).

Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng đánh cá, sau hai ngày mất tích trên sông ở Phú Yên

Theo ông Giang, thi thể ông Võ Văn Sông (38 tuổi, trú xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, Phú Yên) được lực lượng tìm kiếm phát hiện lúc 13h chiều 1-12 và đã bàn giao cho gia đình làm thủ tục an táng.

1h10 ngày 1-12, lực lượng chức năng cũng đã tìm được thi thể vợ ông Sông là bà Nguyễn Thị Thanh Luyến (38 tuổi, trú phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa).

Theo lãnh đạo thị xã Đông Hòa, vợ chồng ông Sông, bà Luyến và bốn con nhỏ tạm trú tại khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, có hoàn cảnh rất khó khăn.

12h trưa 29-11, vợ chồng ông Sông chèo chiếc xuồng nhỏ ra sông Đà Nông gần nhà để đánh bắt cá. Tuy nhiên, đến sáng 30-11, vợ chồng ông vẫn không về nhà, gọi điện thoại cũng không được nên con ông Sông nhờ hàng xóm báo lực lượng chức năng tìm kiếm.

Từ trưa 30-11, các lực lượng chức năng gồm công an, quân sự, biên phòng và địa phương đã nỗ lực tìm kiếm hai vợ chồng ngư phủ mất tích này.

