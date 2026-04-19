2 người rơi xuống sông sau khi nhậu tiệc sinh nhật trên tàu

Thông tin ban đầu, tối 18/4, Công an phường Đạo Thạnh nhận được tin báo về vụ 2 người rơi xuống sông tại khu vực Cảng Du thuyền.

Lực lượng Công an nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Qua xác minh ban đầu, tối cùng ngày, anh T.Q.S. (SN 1953, ngụ phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh) và V.V.T. (SN 1973, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) cùng khoảng 10 người khác tham dự tiệc sinh nhật được tổ chức trên tàu du lịch.

Trong quá trình tham dự tiệc, cả 2 có sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, tài công điều khiển tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du thuyền để khách lên bờ. Anh S. và T. bước lên bờ thì bất ngờ rơi xuống sông và mất tích.

Lực lượng Công an tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông.

Công an phường Đạo Thạnh đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tổ chức tìm kiếm 2 người mất tích nhưng chưa có kết quả.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn