Tìm thấy thi thể nam sinh dưới đầm tôm

Theo thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em H. vào khoảng 12 giờ 45 phút trưa nay. Vị trí phát hiện nạn nhân cách nơi gặp nạn khoảng 10m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nam sinh đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Thi thể nam sinh được tìm thấy ở đầm tôm.



Trước đó, chiều 9/4, em Nguyễn Văn H. (SN 2008, trú tại Thanh Bình, xã Thanh Sơn cũ (nay là phường Ngọc Sơn) cùng nhóm bạn đi đá bóng. Sau đó, cả nhóm rủ nhau xuống khu vực đầm tôm.

Mãi không thấy H. lên bờ nên nhóm bạn hô hoán, cầu cứu người dân địa phương. Tuy nhiên thời điểm này vắng người, khu vực đầm tôm xa khu dân cư nên khi người lớn tới nơi đã không rõ tung tích của H.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người thân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Tác giả: Thành Phan

Nguồn tin: Báo Công Lý