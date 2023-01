Tìm người thông thạo đường rừng để... vận chuyển ma túy

Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hiếu, SN 1998; Trần Văn Quỳnh, SN 1983, cả 2 đều trú tại thôn Tiên Chính, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương và Trần Văn Dũng , SN 1991, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Qua công tác công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Chương đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về huyện Thanh Chương rồi đưa đi các tỉnh phía nam tiêu thụ, do đối tượng Hoàng Văn Hiếu cầm đầu.

3 đối tượng tại cơ quan Công an.

Tang vật vụ án.

Cơ quan chức năng giám định tang vật.

Hiếu từng có 1 tiền án về tội đánh bạc, có quan hệ phức tạp với các đối tượng trong và ngoài địa bàn huyện Thanh Chương. Hiếu sử dụng các đối tượng là người dân bản địa làm các nghề như: khai thác gỗ, săn bắn, lấy mật ong… nên rất thông thạo địa bàn rừng núi. Các đối tượng này Hiếu thuê đưa ma tuý với số lượng lớn từ khu vực biên giới thuộc xã Thanh Thủy về xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương rồi vận chuyển đi các tỉnh phía nam tiêu thụ.

Sau thời gian triển khai đấu tranh, khoảng 17h30 ngày 18/1, tại khu vực khe suối thuộc Khe Cấm, thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Ban chuyên án đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Trần Văn Quỳnh đang trên đường vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về xã Võ Liệt, tang vật thu giữ 12.000 viên ma tuý tổng hợp, 2 ĐTDĐ, 1 khẩu súng và 12 viên đạn.

Đấu tranh khai thác nhanh, các tổ trinh sát đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Văn Hiếu và Trần Văn Dũng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Minh Tâm – Phan Tuyết – Xuân Bắc

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân