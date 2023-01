Tiktok Tuấn Saker mang ma túy từ Hà Nội lên Sa Pa để bay lắc

Ngày 24/1, Công an thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết, đã bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ nhiều loại ma túy trong phòng nghỉ tại khách sạn Pao’s, thuộc tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa.

Đối tượng Trương Ngọc Hà Tuấn.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an thị xã Sa Pa đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và Công an các phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bám nắm địa bàn nhằm phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm ma túy, hình sự trên địa bàn.

Qua công tác rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn, đến khoảng 13h40' ngày 24/1, Lực lượng trinh sát đội Điều tra tổng hợp, phối hợp cùng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thị xã Sa Pa phát hiện tại phòng nghỉ số 704, khách sạn Pao’s (thuộc tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa) có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường.

Tổ công tác đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trương Ngọc Hà Tuấn, SN 1985, HKTT tại tổ 13, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm 29,93g ma túy gồm ma túy tổng hợp MDMA, ketamin, cần sa và một số loại nghi là ma túy tổng hợp khác. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật đồng thời đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận Tuấn đi từ Hà Nội lên thị xã Sa Pa rồi thuê phòng khách sạn để nghỉ lại. Toàn bộ số ma túy kể trên Tuấn đã mang đi từ nhà để sử dụng.

Được biết Tuấn là một người nổi tiếng trên mạng xã hội Tiktok với nick name Tuấn Saker có hơn 28 nghìn người theo dõi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Ngọc Hà Tuấn để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thanh Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân