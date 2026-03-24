TikToker "tổng tài" chuyên giúp người nghèo, bán mỹ phẩm giá 15 triệu nhưng thực tế sản xuất chỉ 76 nghìn đồng: Nghi vấn vào tầm ngắm của công an

Vụ việc nữ streamer Duolan - chủ kênh "Electric daughter" bất ngờ biến mất khỏi mạng xã hội đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn xứ Trung. Tài khoản này có khoảng 3 triệu người theo dõi, chuyên bán kem dưỡng da.

Duolan, 47 tuổi tự xưng là chủ tịch một công ty mỹ phẩm. Cô thường được người xem hâm mộ bởi hình ảnh nữ tổng tài hay giúp đỡ người yếu thế. Trong các video chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân, Duolan xuất hiện với vẻ ngoài thành đạt, mặc đồ hiệu "sang chảnh". Dù giàu có và bận rộn, nhưng nhà lãnh đạo vẫn vô cùng nhân hậu, cô sẵn sàng giúp một người giao hàng bị công ty phạt vì đi làm muộn; đưa một ông lão bị ngã quỵ trên đường đi cấp cứu...

Video xây dựng nội dung giúp đỡ người nghèo của nữ chủ tịch

Trong một video khác, Duolan đứng về phía một nhân viên bị quản lý khiển trách vì xin nghỉ phép dài hạn để chăm sóc mẹ bị bệnh.

Nhờ nội dung tích cực trên, "Electric daughter" thành công thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng mạng. Đặc biệt, trong số 3 triệu người theo dõi Duolan, phụ nữ chiếm hơn 80% và 70% người hâm mộ của cô là công dân trung niên trở lên.

Công ty của Duolan chuyên bán các sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu ít người biết đến Yizilan.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích Chanmama, Yizilan đứng thứ 21 trong số tất cả các sản phẩm chăm sóc da mặt và trang điểm được bán trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh việc bán hàng qua livestream và các cửa hàng trực tuyến, Duolan còn hướng dẫn người theo dõi mình tham gia một nhóm trò chuyện trực tuyến để mua sản phẩm của cô. Nữ chủ tịch từng gây chú ý khi công bố đạt doanh thu 100 triệu nhân dân tệ (14 triệu USD Mỹ) trong tháng Giêng khi bán thương hiệu Yizilan.

Mới đây nhất, doanh thu bán hàng của cô từ buổi phát trực tiếp vào tối ngày 10/3 ước tính nằm trong khoảng từ 500.000 đến 750.000 nhân dân tệ (1,9 tỷ đến 2,8 tỷ đồng), phá kỷ lục về doanh thu bán sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân trong ngày hôm đó.

Một trong những sản phẩm nổi tiếng của Duolan là kem dưỡng da mặt Queen Face Cream. Duolan cho biết, con gái cô đã mang sản phẩm này từ Úc về làm quà.

Để thể hiện lòng biết ơn đến những khách hàng trung thành, Duolan cho biết cô đã nhập khẩu loại kem này từ Úc và quyết định bán với giá chỉ 69,9 nhân dân tệ cho hai chai (267 nghìn đồng), mặc dù giá gốc là 3.999 nhân dân tệ mỗi chai (15 triệu đồng).

Tuy nhiên, sau khi phóng viên báo Lanjing News vào cuộc điều tra đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Kem dưỡng da mặt Queen Face Cream thực chất được sản xuất bởi một nhà máy OEM ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, với chi phí dưới 20 nhân dân tệ (76 nghìn đồng).

Duolan khoe giá gốc của chai dưỡng da lên tới 3.999 nhân dân tệ nhưng thực chất chi phí sản xuất chỉ dưới 20 nhân dân tệ

Bài báo của Lanjing News, được đăng tải ngày 12/3, đã gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục. Tài khoản của Duolan hiện không còn được tìm thấy trên nền tảng này.

Hiện chưa rõ liệu nữ tổng tài có bị cảnh sát hay các cơ quan chức năng khác trừng phạt hay không.

Câu chuyện này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng.

“Hãy suy nghĩ vài giây và bạn sẽ biết chúng là giả. Tôi không hiểu tại sao nhiều người lại tin cô ta đến vậy”, một người theo dõi trực tuyến bình luận.

Một người khác nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên chú ý đến lý do tại sao những người phụ nữ trung niên này dễ dàng trở thành nạn nhân của trò lừa đảo của cô ta: họ khao khát sự quan tâm từ con cái của mình.”

Tác giả: Nguyễn Phượng (Theo SCMP)

