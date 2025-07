Tiktoker "Tiến bịp" bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gì?

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 14h ngày 8/7, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú thôn Đại Trà Hồng, xã Kiến Minh, TP Hải Phòng) có một số đối tượng tụ tập tập sử dụng ma tuý trái phép.

Bị can Nguyễn Thành Long (tức Tiến "bịp") tại cơ quan công an.

Khi cơ quan công an ập vào, bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tại thời điểm bắt giữ còn có 2 đối tượng khác đang sử dụng ma tuý gồm Nguyễn Thành Long (SN 1988, trú thôn Xuân La, Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng, tức Tiktoker "Tiến bịp") và Nguyễn Văn Đạo (SN 1984, thôn Đại Trà Đức, xã Kiến Minh, TP Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thành Long và Nguyễn Văn Tuấn, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thành Long về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam nêu trên.

Nguyễn Thành Long (tức Tiến "bịp") là một Tiktoker có hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Trên các trang cá nhân của mình, Tiến "bịp" thường chia sẻ đạo lý và quay các clip về chơi cờ bạc gian lận. Trong đó nổi bật là clip Tiến "bịp" tranh luận với Mr Pips Phó Đức Nam (đã bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), thu hút hàng triệu người xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Tác giả: Võ Nam

Nguồn tin: vov.vn