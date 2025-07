Động thái 'lạ' của Huấn Hoa Hồng sau khi giang hồ mạng Tiến 'bịp' bị bắt

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 14h ngày 8-7, tại thôn Đại Trà Hồng, xã Kiến Minh, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an xã Kiến Minh bắt quả tang Nguyễn Thành Long và hai đối tượng khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an thu giữ tang vật, đồng thời tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.