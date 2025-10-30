Hơn 70 triệu người Việt Nam sử dụng TikTok mỗi tháng

Gần nửa tỷ người Đông Nam Á đang sử dụng TikTok. Ảnh: Phương Lâm.

TikTok vừa chính thức công bố đạt hơn 460 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại khu vực Đông Nam Á. Theo SensorTower, đây cũng là nền tảng phát triển nhanh nhất khu vực, khẳng định sức hút và khả năng kết nối của TikTok trong bức tranh kinh tế số.

Thông tin này được công bố tại Hội nghị Apps Summit Đông Nam Á 2025, lần đầu tiên do TikTok tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của 300 lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành.

Thúc đẩy tăng trưởng ứng dụng

Tại sự kiện, TikTok đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác này hướng đến tăng cường hệ sinh thái số của Việt Nam thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa, và tạo động lực cho tăng trưởng số bền vững.

“Mỗi tháng, có hơn 160 triệu người dùng tại Indonesia, 70 triệu tại Việt Nam, 50 triệu tại Thái Lan, cùng khoảng 180 triệu người dùng khác trên khắp Đông Nam Á truy cập TikTok để giải trí, học hỏi và khám phá mỗi ngày. Những con số này không chỉ thể hiện tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ cho các nhà phát triển ứng dụng, công ty công nghệ và doanh nghiệp, mà còn khẳng định vai trò chiến lược của Đông Nam Á như một trung tâm phát triển trọng điểm trong tiến trình chuyển đổi số của khu vực. Việc hợp tác cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết dài hạn của TikTok trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững hệ sinh thái số trên toàn khu vực”, ông Nikhil Rolla, Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok, chia sẻ.

TikTok ký kết MOU với Trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Ảnh: BTC.

TikTok hiện không chỉ là nền tảng giải trí, mà đã trở thành điểm đến quan trọng trong việc khám phá các ứng dụng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như game, tài chính, du lịch và bán lẻ. Thống kê cho thấy 2/3 lượt người dùng khám phá ứng dụng trên TikTok là có chủ đích và 45% tiếp tục tìm hiểu sâu hơn ngay trên nền tảng, minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của TikTok trong quá trình ra quyết định của người dùng, vượt ra ngoài mục đích giải trí đơn thuần.

Với sự kết hợp giữa sức mạnh cộng đồng, khả năng kể chuyện sáng tạo và phân tích dữ liệu chuyên sâu, TikTok hỗ trợ các ứng dụng mở rộng quy mô hiệu quả, đồng thời xây dựng lòng trung thành và duy trì giá trị người dùng lâu dài.

Các thương hiệu trong khu vực Đông Nam Á đang đạt được hiệu quả đầu tư cao hơn và tăng trưởng bền vững nhờ khai thác TikTok như một nền tảng chiến lược.

Một ví dụ điển hình là Nhà phát hành Hypermonk Games đã tận dụng giải pháp Smart+ Day 0 Target ROAS (tROAS) mới cho tựa game ăn khách Highway Overtake. Chiến dịch đã mang lại Lợi tức trên Chi tiêu Quảng cáo (ROAS) cao hơn 20% so với KPI của hãng và giảm 50% chi phí mỗi lượt cài đặt so với việc đặt giá thầu thủ công. Bằng cách tập trung vào TikTok, chiến lược này đã tối ưu hóa thành công giá trị doanh thu từ quảng cáo ngay từ đầu. Hypermonk xác nhận đã có những lợi ích rõ rệt và đang mong muốn mở rộng quy mô dựa trên thành công này.

Thúc đẩy tăng trưởng cùng các giải pháp AI

TikTok không chỉ là một nền tảng mà là một hệ sinh thái được thiết kế để giúp thương hiệu biến ý tưởng sáng tạo thành tăng trưởng thực tế có thể đo lường được.

Ông Nikhil Rolla chia sẻ: “Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên sáng tạo mới, nơi AI thúc đẩy trí tưởng tượng và khơi nguồn cho những ý tưởng táo bạo. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các thương hiệu ở mọi quy mô hành động nhanh hơn, mở rộng quy mô hiệu quả hơn và luôn bắt nhịp với xu hướng văn hóa đại chúng”.

Trung tâm của bước tiến này là Symphony - bộ công cụ sáng tạo ứng dụng AI tạo sinh (generative AI) của TikTok. Symphony được thiết kế để hỗ trợ các nhà tiếp thị ở mọi giai đoạn của quá trình sáng tạo nội dung, giúp biến ý tưởng ban đầu thành video chất lượng cao chỉ trong vài phút với kịch bản, tư liệu và phần lồng tiếng đa ngôn ngữ hoàn chỉnh. Bộ công cụ này cũng cho phép tạo ra nhiều nhân vật ảo sử dụng công nghệ AI, giúp thương hiệu truyền tải thông điệp một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.

Ông Nikhil Rolla - Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok. Ảnh: BTC.

TikTok cũng giúp các thương hiệu khai thác thế mạnh chân thực nhất của nền tảng chính là cộng đồng người dùng. Thông qua Content Suite, thương hiệu có thể tìm kiếm và chọn lọc những nội dung do người dùng tạo ra có hiệu suất cao và đề cập trực tiếp đến sản phẩm của mình. Công cụ này mang lại hiệu quả tìm kiếm cao gấp hơn 40 lần so với tra cứu trong ứng dụng, đồng thời cho phép chuyển đổi các video đó thành quảng cáo có bản quyền chỉ trong vài bước.

Hệ sinh thái AI của TikTok được bổ trợ bởi Smart+, giải pháp tối ưu hiệu suất thông minh giúp thương hiệu tự động hóa toàn bộ quá trình vận hành chiến dịch, từ nhắm mục tiêu, đặt giá thầu đến lựa chọn nội dung sáng tạo. Smart+ cũng phối hợp cùng Symphony để nâng cấp tư liệu hiện có hoặc tạo mới những video tiềm năng cao, giúp chiến dịch luôn được làm mới, hiệu quả mà không cần thao tác thủ công.

“Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản. Chúng tôi mong muốn mọi ứng dụng đều có thể tiếp cận đúng người dùng, tạo kết nối sâu sắc và đạt được kết quả tăng trưởng có ý nghĩa trên TikTok. Bằng cách kết hợp giữa sáng tạo, công nghệ và dữ liệu, chúng tôi đang hỗ trợ các thương hiệu và nhà làm ứng dụng phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh số của Đông Nam Á đang thay đổi từng ngày”, ông Nikhil Rolla chia sẻ.

Tác giả: Khánh Minh

Nguồn tin: znews.vn