TikToker chuyển giới gây sốc khi thông báo mang bầu

Bé Điệu từng chia sẻ việc khao khát trở thành nữ giới vào năm 2022. Ảnh: @sopagetti/Instagram.

Ngày 7/11, Bé Điệu (tên thật là Lê Minh Khải, quê quán Nha Trang, Khánh Hòa) công khai hình ảnh bụng bầu 5 tháng qua story Instagram kèm lời thông báo: "Life update: I'm officially a mom now. 5 month in and glowing (tạm dịch: Tin cập nhật về cuộc sống: Tôi chính thức trở thành mẹ. Đã 5 tháng trôi qua và sẽ rạng rỡ hơn - PV)".

Thông báo mang thai được Bé Điệu đăng tải sáng 7/11. Ảnh: @sopagetti/Instagram.

Trước loạt câu hỏi kèm lời chúc mừng từ bạn bè, dân mạng, TikToker hơn 730.000 lượt theo dõi cho biết hiện tại, cô làm mẹ đơn thân. Danh tính người bố và em bé được giữ kín cho đến khi hạ sinh.

"Điệu nhận được rất nhiều lời chúc đáng yêu từ mọi người. Bé Điệu cảm thấy được an ủi lắm luôn. Hiện tại, Điệu làm mẹ đơn thân. Điệu cũng không định công khai danh tính người cha và em bé. Nhưng khi nào sinh nở xong, bé Điệu cập nhật thêm nha! Video TikTok bé Điệu quay và để sẵn hết rồi", TikToker viết ở story thứ 2 vào sáng cùng ngày.

Trước đó, Bé Điệu công khai quá trình chuyển giới thông qua loạt video "Hành trình làm con gái" vào tháng 4/2024. Trong series, TikToker này cho biết bản thân thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật bao gồm nâng ngực, nâng mũi, độn mông, hút mỡ bụng.

"Ở giai đoạn chuyển giới, sáng nào mở mắt dậy tôi cũng nghĩ mình giống con gái chưa. Tôi ám ảnh đến mức phải đụng đến dao kéo", Bé Điệu nói.

Bé Điệu quyết định trở thành con gái và bắt đầu tiêm hormone nữ vào tháng 6/2022. Hiện, TikToker Gen Z thường xuyên đăng tải video về làm đẹp, tham dự sự kiện thời trang, mỹ phẩm và đời sống cá nhân, hẹn hò sau khi chuyển giới.

Tác giả: Hà Vi

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn