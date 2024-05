Tiết kiệm cả tháng mới mua được 2 quả sầu riêng, cô gái tức anh ách sau khi bổ ra

Sầu riêng là loại trái cây yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, loại quả này có giá thành khá cao nên muốn mua về thưởng thức, nhiều người khá đắn đo. Thậm chí, nếu mua được quả ngon, cùi dày thì coi như trúng mánh; còn lờ như mua trúng quả "rởm" thì vừa mất tiền vừa ôm cục tức vào người. Tình huống dưới đây là một điển hình!

(Nguồn video: Chích Bôngg)

Theo đó, cô gái chia sẻ, để mua được 2 quả sầu riêng, cô gái phải tiết kiệm tiền cả tháng. Thế nhưng, lúc mua háo hức bao nhiêu thì lúc mang về nhà bổ ra lại hụt hẫng bấy nhiêu.

Theo hình ảnh phản ánh, quả sầu riêng có vẻ ngoài khá đẹp mắt nên cô gái liền quyết định mua về. Thế nhưng, lúc tách múi sầu ra, không một múi nào có cơm sầu riêng, điều này khiến cô gái tức anh ách. Vậy là tiền tiết kiệm cả tháng nay phải bỏ sọt rác mà thôi.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra rất đồng cảm với cô gái khi mua phải 2 quả sầu riêng không có cơm nói trên.

Bên cạnh đó, dân mạng cũng khuyên cô gái, để chắc ăn hơn hãy mua sầu riêng tách sẵn. Loại này tuy giá thành cao nhưng không phải ôm cục tức vào người.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn