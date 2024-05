Xuất hiện loại sầu riêng tí hon nhưng đầy ắp múi khiến nhiều người xuýt xoa: "Đúng là trái dành riêng cho người hết tiền mà"

Mặc dù sầu riêng là một trong những loại quả rất kén người ăn, thế nhưng không thể phủ nhận rằng, loại trái cây này vẫn cực hot, liên tục được mọi người săn đón và giá cũng không hề rẻ. Đáng chú ý hơn, mỗi khi có những loại sầu riêng độc lạ xuất hiện thì nó lập tức thu hút sự chú ý của hội "mê sầu".

Điển hình như vừa mới đây, clip về những quả sầu riêng tí hon nhưng đầy ắp ruột, lại có màu vàng cam rất hấp dẫn nên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Xuất hiện loại sầu riêng tí hon nhưng vẫn đầy ắp múi khiến hội "mê sầu" xuýt xoa ao ước

Có thể thấy, trong clip là hình ảnh một người đang đi nhặt những quả sầu riêng tí hon rụng dưới đất. Dù bên ngoài trong có vẻ giống sầu riêng non bị rụng, nhưng khi bổ ra thì lại đầy ắp cơm sầu, có màu vàng cam đẹp mắt.

Ngay lập tức, rất nhiều người thi nhau hỏi về nguồn gốc của loại sầu riêng này. Những người thích ăn sầu riêng cũng tha thiết tìm chỗ mua để ăn thử.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, đây là một loại sầu riêng rừng. Có một tài khoản TikTok của một người sinh sống tại Indonesia thường xuyên chia sẻ những lần đi rừng nhặt loại sầu riêng này khi chúng bị rụng. Hiện tại, loại sầu riêng xinh xắn và hấp dẫn này vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam.

Mặc dù vậy, tại Việt Nam cũng từng xuất hiện loại sầu riêng mini có xuất xứ từ Thái Lan. Những quả sầu riêng này khá nhỏ so với sầu riêng thường thấy, bên trong cũng rất nhiều ruột. Giá mỗi quả sầu riêng như vậy chỉ khoảng vài chục ngàn, bởi vậy nó vừa túi tiền nhiều người hơn thay vì mua một quả sầu to. Thế nên khi có mặt tại Việt Nam, loại sầu riêng Thái Lan này cũng nhanh chóng thu hút khách tìm mua.

Thời điểm hiện tại cũng chính là lúc sầu riêng ở Việt Nam vào mùa chín, thế nên chủ đề về loại quả này liên tục nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ngay cả những người không thích ăn sầu riêng cũng thừa nhận rằng, họ thích xem những quả sầu riêng độc lạ, hay cả cảnh bổ sầu riêng và hồi hộp chờ xem bên trong có nhiều cơm sầu hay không. Quả thật, loại trái cây độc đáo này có sức hút vô cùng mãnh liệt với cả những người thích ăn và không thích ăn chúng.

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn