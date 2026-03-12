Loại quả xưa rụng đầy gốc không ai nhặt, nay thành đặc sản “đắt khách”, nhiều người ví như thuốc quý

Quả cọ là loại quả quen thuộc ở nhiều vùng trung du và miền núi phía Bắc. Loại quả này mọc trên cây cọ – loài cây thường thấy trên các sườn đồi, ven rừng và được trồng để phủ xanh đất trống. Từ lâu, lá cọ được dùng để lợp nhà, làm quán hay che chợ, còn quả cọ lại là nguyên liệu cho nhiều món ăn dân dã.

Nhìn bề ngoài, quả cọ khá giống quả trám nhưng vẫn có điểm khác biệt. Nếu quả trám có hình thoi thì quả cọ thường tròn hoặc hơi bầu dục.

Quả cọ xưa rụng đầy gốc không ai lấy.

Quả cọ có kích thước nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái người lớn, khi chín chuyển sang màu xanh pha nâu đen. Lớp vỏ mỏng, dễ bóc, phần ruột bên trong có màu vàng đậm, thịt chắc và có vị bùi đặc trưng. Sau khi thu hái, quả cọ thường được rửa sạch trước khi chế biến.

Trước đây, cọ mọc nhiều đến mức vào mùa quả chín rụng đầy dưới gốc, ít người chú ý sử dụng. Tuy nhiên, theo thời gian, diện tích trồng cọ dần thu hẹp do nhiều nơi chuyển sang trồng cây ăn quả khác hoặc phục vụ xây dựng.

Nay thành đặc sản quê.

Vì vậy, quả cọ ngày nay trở nên hiếm hơn và dần được xem như một đặc sản của vùng trung du, miền núi. Không chỉ có mặt ở các chợ địa phương, quả cọ còn được bày bán tại nhiều thành phố và trên các nền tảng bán hàng trực tuyến, thu hút nhiều người tìm mua.

Theo các tài liệu dinh dưỡng, quả cọ thuộc nhóm thực phẩm giàu chất béo tự nhiên. Trong 100g phần ăn được có khoảng 178 kcal năng lượng, cùng với protein, lipid, glucid và một lượng canxi nhất định. Dù không phải là loại quả nổi bật về vitamin, nhưng cọ vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Quả cọ có nhiều chất dinh dưỡng.

Một số thành phần trong quả cọ được cho là có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Ngoài ra, lượng chất xơ trong loại quả này còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp giảm tình trạng táo bón và góp phần kiểm soát cân nặng. Một số hợp chất tự nhiên trong cọ cũng được cho là có tính kháng khuẩn, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe.

Quả cọ còn chứa vitamin A – dưỡng chất quan trọng đối với thị lực và sức khỏe đôi mắt. Bên cạnh đó, nguồn năng lượng từ loại quả này cũng góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và giúp cơ thể duy trì trạng thái ổn định.

Dù giàu dinh dưỡng, quả cọ vẫn cần được sử dụng ở mức vừa phải. Ăn quá nhiều có thể gây hiện tượng “say cọ” hoặc ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa do trong quả có chứa tannin – một chất có vị chát.

Vì vậy, khi thưởng thức, người dùng thường chỉ ăn phần ruột và không nên lạm dụng. Những người có vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu hoặc táo bón cũng nên hạn chế ăn loại quả này để tránh gây khó chịu cho cơ thể.

Tác giả: Lam Giang (t/h

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn