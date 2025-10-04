Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri phường Vinh Phú trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Các đại biểu tiếp xúc cử tri gồm: Đại biểu Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đại biểu Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo phường Vinh Phú và cử tri phường Vinh Phú.

Trước khi bước vào hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Vinh Phú

Theo đó, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2025 và dự kiến bế mạc vào ngày 12/12/2025 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội.

Đại biểu Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Ngoài các nội dung trình Quốc hội theo quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các nội dung đã có trong Chương trình lập pháp năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung một số nội dung vào dự kiến chương trình Kỳ họp để trình Quốc hội như xem xét, thông qua 04 dự án luật, nghị quyết, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Cùng với đó, xem xét, quyết định 03 nội dung về: Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030; Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035…

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Vinh Phú Nguyễn Thị Nga Sơn báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến cử tri

Tại hội nghị, cử tri đề nghị Quốc hội xem xét lại tỷ lệ thu tiền sử dụng đất chuyển đổi từ nhóm đất nông nghiệp sang đất ở vì giá hiện tại là quá cao so với mức thu nhập của người dân, nên có nhiều khung giá áp cho nhiều đối tượng phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân khi chuyển nhượng đất cho con để làm nhà ở. Đề nghị tỉnh triển khai xây dựng các khu xử lý rác thải; dự án nhà hỏa táng; rà soát, xem xét để hủy bỏ các quy hoạch trên địa bàn không còn phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất, kinh doanh…

Ông Nguyễn Văn Nam – Khối 5 Nghi Phú đề nghị sớm xây dựng lò mổ gia súc, gia cầm tập trung tại vùng Nghi Phú (cũ) để tránh gây ô nhiễm môi trường; nâng mức đền bù khi thực hiện giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp

Về chế độ chính sách và cải cách hành chính, nhân dân và cử tri đồng tình cao với chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm bớt các cấp trung gian, sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp Tỉnh, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện. Tuy nhiên, cử tri còn nhiều vấn đề băn khoăn khi thực hiện xoá đơn vị hành chính cấp huyện, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sẽ dôi dư rất nhiều trụ sở hành chính các cơ quan, nhập khối xóm dư Nhà văn hóa. Cử tri đề nghị Quốc hội có cơ chế, chính sách giao cho các địa phường quản lý, sử dụng có hiệu quả hoặc tổ chức đấu giá thu ngân sách đầu tư xây dựng các công trình Trường học, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản.

Cử tri phản ánh chế độ thờ cúng Liệt sỹ hiện nay quá thấp, đề nghị Nhà nước nâng mức phù hợp với thực tế hiện nay. Hiện nay, lương cơ sở đã tăng, thu nhập người lao động tăng, mức chịu thuế thu nhập cá nhân là 11.000.000 đồng là chưa phù hợp, do đó đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân để phù hợp với thu nhập chịu thuế của người lao động; cần giảm một số thủ tục về thuế…

Ông Đặng Văn Nghị - Khối 17 Nghi Phú đề nghị hoàn thành đầu tư xây dựng, nâng cấp đại lộ Vinh – Cửa Lò vì khi trời mưa thường bị ngập lụt

Ông Ngô Hồng Công – Khối 24 Nghi Phú đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông vì đã kéo dài đã quá lâu

Thời gian gần đây Nhà nước đã bãi bỏ một số thủ tục hành chính không phù hợp với hiện tại tạo điều kiện thông thoáng cho nhân dân khi thực hiện thủ tục song vẫn còn một số thủ tục làm khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân khi tiếp cận như các loại giấy tờ Căn cước công dân, Bảo hiểm xã hội, Giấy phép lái xe… đã tích hợp vào VNeID nhưng một số nơi, bộ phận vẫn phải trình các loại giấy tờ đã tích hợp, hoặc xin cấp lại Giấy khai sinh bị mất chỉ đến nơi đăng ký ban đầu hoặc nơi đang cư trú…

Ông Lê Văn Quang – Khối 24 Nghi Phú cho biết tiền giảm trừ gia cảnh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện nay chưa phù hợp, đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trụ sở các xã, phường

Về lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, nhân dân và cử tri đồng tình và đánh giá cao chủ trương của Bộ Chính trị về thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết Trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026, tạo điều kiện cho các cháu trong độ tuổi đều được đến trường bình đẳng như nhau. Tuy nhiên, cũng cần có chế độ hỗ trợ cho các học sinh thuộc các lớp tiên tiến, ngoài công lập, vì điều kiện hoàn cảnh của học sinh cũng rất khó khăn. Nên nghiên cứu giảm tiền học phí cho học sinh thuộc diện này…

Bà Nguyễn Thị Thái Hà – Khối 15 Hà Huy Tập phản ánh tình trạng ô nhiễm kênh Bắc, đề nghị sớm có giải pháp khắc phục

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn trả lời các nội dung liên quan đến ngành quản lý

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hải giải trình một số nội dung liên quan đến ngành

Chủ tịch UBND phường Vinh Phú Nguyễn Thế Thân trả lời các nội dung liên quan đến chính quyền địa phương

Đại biểu Thái Thanh Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Thái Thanh Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã chia sẻ những thiệt hại của nhân dân phường Vinh Phú nói riêng và nhân dân Nghệ An nói chung do ảnh hưởng của những đợt thiên tai gần đây.

Đại biểu Thái Thanh Quý ghi nhận và biểu dương những kết quả bước đầu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Vinh Phú sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với các ý kiến của cử tri tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý đề nghị các ngành, cấp uỷ, chính quyền, địa phương quan tâm, trả lời làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến chính sách cho người có công; nghiên cứu xem xét lại quy hoạch treo gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Về những bất cập trong Luật Đất đai, đại biểu Thái Thanh Quý cho biết Quốc hội, Chính phủ cũng đang nghiên cứu để sửa đổi Luật cho phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó, đại biểu cũng làm rõ một số khó khăn liên quan đến việc triển khai xây dựng dự án xử lý rác thải, dự án nhà hỏa táng… và một số vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

