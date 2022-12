Tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng ủng hộ “Tết Vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023”

Trong tỉnh

Ngày 27/12, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 3,4 tỷ đồng từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo - Quý Mão 2023".