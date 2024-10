Tiếng gõ cửa định mệnh và cái chết bất thường của người phụ nữ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mường Tè đã triển khai lực lượng đến địa bàn xác minh ban đầu và báo cáo nhanh về Ban giám đốc Công an tỉnh. Qua khám nghiệm, cơ thể bà Bớ có nhiều vết xước giống như đã vật lộn với ai đó. Đặc biệt, ở phần cổ có vết tím đậm. Nguyên nhân tử vong được làm rõ là do ngạt khí. (Ảnh minh họa, nguồn internet)