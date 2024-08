Xác nữ giới dưới mương hé lộ nguyên nhân cái chết đau lòng

Theo trình báo của gia đình, chị Nguyễn Thị P. dùng xe máy ra ngoài vào chiều 16/3/2024. Đến tối muộn không thấy về nên cả nhà đi tìm và phát hiện chị P. đã tử vong dưới mương nước. Nghĩ chị P bị trượt chân ngã, ngạt nước chết nên gia đình nhanh chóng chuyển thi thể về nhà. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã lập tức có mặt, qua khám nghiệm xác định nạn nhân P tử vong do ngạt nước. Khi kiểm tra hiện trường, công an nhận thấy nơi chị P. được phát hiện là mương nước khá nông, từ trên đường xuống là bờ dốc thoai thoải. (Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân)