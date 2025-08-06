Người đàn bà sử dụng "doanh nghiệp giả" chiếm đoạt tiền của hàng trăm cá nhân

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên từ năm 2020 đến năm 2021, Nguyễn Thị Liên thành lập Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Green Việt Nam (Công ty Green Việt Nam).

Bị can cũng tự giới thiệu bản thân là Phó Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị và phụ tùng THT Việt Nam (Công ty THT Việt Nam), có chức năng và khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc định cư tại nước ngoài, làm việc trong nhiều lĩnh vực với chi phí dao động từ 23.000USD đến 26.000USD. Phí đặt cọc từ 2.000USD đến 2.500USD.

Có nhu cầu xuất khẩu lao động, nhiều người bị lừa tiền (ảnh: Minh họa).

Thời gian làm hồ sơ khoảng từ 8 đến 12 tháng, thời gian xuất khẩu lao động từ 2 đến 3 năm với mức lương ở nước ngoài là 50 triệu đồng/ tháng. Liên thuê nhà để giao dịch và thuê 6 nhân viên, trả lương mỗi người 5 triệu đồng/ tháng.

Bị can cho các nhân viên xem bản sao giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Bộ Lao động thương binh và xã hội cấp cho Công ty THT Việt Nam; Bản chính giấy ủy quyền của Giám đốc công ty này ủy quyền cho Liên thực hiện ký kết các hợp đồng dịch vụ tư vấn đưa người đi nước ngoài…

Liên chỉ đạo nhân viên đăng tin tư vấn các đơn hàng đi xuất khẩu lao động tại các nước Châu Âu trên mạng internet, tìm kiếm, giới thiệu các lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động đến Công ty THT Việt Nam để thu tiền đặt cọc của các lao động.

Mỗi trường hợp ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc, Liên sẽ trả hoa hồng cho nhân viên giới thiệu 3 triệu đồng. Mỗi suất đi xuất khẩu lao động thành công, bị can trả thêm 10 triệu đồng.

Tin tưởng thông tin và cam kết Liên đưa ra là thật nên các nhân viên đã tư vấn, nhận tiền đặt cọc và hồ sơ đối với những người có nhu cầu xuất khẩu lao động hoặc định cư tại Úc, Mỹ, Canada, Newzealand, Anh... rồi hướng dẫn họ gặp trực tiếp Liên để làm các thủ tục. Bằng chiêu trò này, Liên đã chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng của 112 bị hại.

Theo trình bày của Giám đốc Công ty THT Việt Nam, doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp máy móc thiết bị cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công ty không có chức năng, không đăng ký và không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc, định cư tại nước ngoài.

Công ty không ký hợp đồng, không ủy quyền cho bất cứ cá nhân nào để ký hợp đồng với người khác, không thu tiền của các cá nhân và người lao động. Vị này cho biết chưa từng gặp và không quen biết Nguyễn Thị Liên.

Tại cơ quan điều tra, Liên khai nhận, năm 2019, Liên vay nợ của nhiều người, không có khả năng chi trả. Trong thời gian này, bị can quen Nguyễn Thị Phúc (chưa xác định). Phúc bảo Liên làm đại diện cho Công ty THT Việt Nam để làm thủ tục cho người khác đi xuất khẩu lao động.

Phúc cho Liên xem và giao cho bị can giấy phép đăng ký kinh doanh, con dấu, mẫu hợp đồng lao động, giấy phép hoạt động dịch vụ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài cấp cho Công ty THT Việt Nam, đồng thời hứa trả lương, chiết khấu hoa hồng cho bị can.

Từ đó, Liên giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty THT Việt Nam, Giám đốc Công ty Green Việt nam và sử dụng giấy tờ giả nhận tiền của hàng trăm bị hại. Liên đã giao cho Phúc hơn 3,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại, bị can dùng trả lương nhân viên, duy trì hoạt động của công ty, thuê địa điểm, giáo viên để dạy tiếng Anh…

Trong thời gian bỏ trốn, Liên đã làm thất lạc bản gốc các tài liệu và con dấu đứng tên Công ty THT do Phúc giao. Khi biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can nên ngày 18-7-2024, Nguyễn Thị Liên ra đầu thú.

Tác giả: Minh Long

Nguồn tin: anninhthudo.vn