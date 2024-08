Buôn "cái chết trắng", 3 người bị tử hình, 4 án chung thân

Vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" trên được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Nam đưa ra xét xử trong 2 ngày 21 và 22-8.

3 án tử hình, 4 án tù chung thân cho 7 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy. Ảnh: Công an Hà Nam

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16-12-2022, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Nguyễn Văn Sáng (SN 1990; ngụ phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Ngoài Sáng, công an còn bắt giữ Xia Xiong, Toua Xiong, Chua Xong (cùng quốc tịch Lào).

Mở rộng điều tra, ngày 18-12-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977) và Hoàng Phương Thảo (SN 1984, cùng ngụ TP Hà Nội).

Khám xét nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh, công an phát hiện và thu giữ 3 gói ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của Nguyễn Văn Sáng và Hoàng Thị Khánh Ly (SN 1999, ngụ TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và một số đối tượng khác.

Theo cáo trạng, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ do Xia Xiong và Nguyễn Văn Sáng cầm đầu, hoạt động với nhiều thủ đoạn rất tinh vi.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9-2022 đến ngày 16-12-2022, tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh); TP Phủ Lý và TP Hà Nội, các bị can Nguyễn Văn Sáng, Xia Xiong, Toua Xiong, Chua Xong, Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Phương Thảo, Hoàng Thị Khánh Ly đã thực hiện việc mua bán tổng cộng 23 kg ma túy các loại.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên tử hình Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Tuấn Anh và Xia Xiong (trong đó bị cáo Nguyễn Văn Sáng còn bị tuyên 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", chấp hành hình phạt chung là tử hình).

Bị cáo Toua Xiong, Chua Xong, Hoàng Phương Thảo, Hoàng Thị Khánh Ly bị tuyên phạt tù chung thân.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động