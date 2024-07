Chiếc xe máy mới mua và cái chết thương tâm của người phụ nữ

Theo hồ sơ vụ án, chiều 9/11/2018, một người dân trong lúc đi thăm khu đầm rươi dưới chân đê sông Thái Bình thuộc thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng phát hiện trong vạt cỏ một thi thể bị cháy đen nằm co quắp. Được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng và Đội Cảnh sát đặc nhiệm Phòng CSHS cùng lực lượng Kỹ thuật hình sự CATP đã lập tức có mặt. Kết quả khám nghiệm cho thấy, đây không phải là một vụ tự sát bởi nếu tự thiêu thì do phản xạ, nạn nhân buộc phải di chuyển xung quanh vì nóng, vùng cháy sẽ khá rộng và không cố định. (Ảnh minh họa, nguồn internet)