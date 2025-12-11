Nhiều vấn đề trong vận hành chính quyền địa phương 02 cấp được các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm

Đại biểu Hoàng Văn Hiệp – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đô Lương làm Tổ trưởng, chủ trì điều hành phiên thảo luận tại Tổ 3. Tham dự phiên thảo luận còn có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.

Quang cảnh phiên thảo luận Tổ 3

Đại biểu Hoàng Văn Hiệp – Tổ trưởng Tổ 3 điều hành phiên thảo luận

Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất cao với Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Các đại biểu cho rằng, báo cáo đã đánh giá sát, đúng và đầy đủ toàn diện các lĩnh vực. Trong đó, khẳng định mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, là năm đầu tiên tỉnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Qua đó khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đặc biệt là các quyết sách đúng đắn của HĐND tỉnh thông qua các kỳ họp đã hỗ trợ kịp thời, quan trọng, tạo động lực lớn cho sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.

Đại biểu Phan Thị Minh Lý - đại biểu HĐND tỉnh tổ số 8 phát biểu ý kiến

Liên quan đến hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp xã, đại biểu Nguyễn Thị Lý – đại biểu HĐND tỉnh tổ số 8 cho biết, trước đây các Trung tâm này do cấp huyện quản lý, sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, các Trung tâm này trực thuộc Đảng uỷ xã nên gặp nhiều khó khăn trong kinh phí hoạt động, kinh phí đào tạo. Trong giai đoạn này do vướng nhiều quy định nên nhiều Trung tâm không mở được lớp bồi dưỡng chính trị cho đối tượng kết nạp và Đảng viên mới, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ kết nạp Đảng viên ở một số xã không đủ chỉ tiêu đề ra… Đại biểu đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu phân bổ kinh phí đào tạo phù hợp với hoạt động mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, để các Trung tâm hoạt động linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Lô Thị Kim Ngân đề nghị có phương án tháo gỡ trong việc giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia

Phát biểu tại buổi thảo luận, đồng chí Lô Thị Kim Ngân – đại biểu HĐND tổ số 11 cho biết, tỉ lệ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp trong năm 2025 do những khó khăn bước đầu trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính làm việc cụ thể với Kho bạc nhà nước để có phương án tháo gỡ mang tính triệt để, trong đó, việc chuyển nguồn kinh phí cần phải có nghị quyết của HĐND tỉnh hay quyết định của UBND tỉnh.

Đại biểu Trần Đình Toàn – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đề nghị quan tâm bố trí nguồn lực để trang cấp thiết bị công nghệ đến nhà văn hóa xóm, thôn, bản

Liên quan đến vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất, đại biểu Nguyễn Văn Toàn – tổ đại biểu HĐND tỉnh số 8 đã nêu những khó khăn trong việc tách hộ trong quy định hiện nay. Viện dẫn những quy định tại Luật Đất đai và Văn bản số 1066/BNNMT-QLĐĐ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại biểu đề nghị HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong năm tới đưa vào Nghị quyết, đề án, kế hoạch cụ thể để có thể hài hoà giữa đấu giá đất và giao đất không thông qua đấu giá, đảm bảo lợi ích của người dân.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho biết, sau sáp nhập, quy mô các xã lớn; số xóm, số dân tăng nhưng phương tiện, thiết bị công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch bố trí nguồn lực để trang cấp thiết bị công nghệ đến nhà văn hóa xóm, thôn, bản để người dân tiếp cận nhanh hơn thông tin và tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hưng trả lời về việc phân bổ ngân sách cho các xã, phường sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Giải trình những vấn đề liên quan tới ngành, lĩnh vực phụ trách, lãnh đạo đại diện các ngành Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường đã lý giải và giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ số 3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An chia sẻ với các đơn vị, địa phương về những khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi sự quyết tâm, đổi mới trong cách vận hành của các địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã họp và cho quyết định thành lập 14 đoàn giám sát do 13 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và trực tiếp đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phụ trách để đánh giá, giám sát quá trình vận hành, hoạt động tại 130 xã, phường. Trong đó, các đoàn công tác sẽ giám sát nhiều nội dung quan trọng như: Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc triển khai dịch vụ công trên địa bàn; công tác khắc phục thiên tai, bão lũ…

Trong quá trình điều hành ngân sách năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài chính và các Sở, ngành kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh phù hợp, đặc biệt với nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn, môi trường, đất đai, đô thị. Đồng thời, sẽ khắc phục, có giải pháp tháo gỡ tình trạng vướng mắc liên quan lĩnh vực ngành phụ trách khi vận hành chính quyền 2 cấp tại địa phương, trong đó có việc phân bổ ngân sách cho các trung tâm chính trị cấp xã.

Hiện định mức cấp xã đang xây dựng là kinh phí đào tạo và đào tạo lại. Tất cả các loại hình đào tạo tại cấp xã được phân định mức theo quy định và tuỳ theo nhu cầu của cấp xã sẽ ký hợp đồng với trung tâm chính trị. Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp mới thì địa phương cần tư duy thực hiện theo cách mới, để cho cấp xã chủ động thì Sở Tài chính phải linh hoạt phân bổ kinh phí về trực tiếp cho cấp xã. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính phải hướng dẫn cho các xã chi tiết các khoản chi, trong quá trình điều hành, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh điều chỉnh.

Đối với việc đấu giá đất ở, phải làm đúng quy định của Trung ương dựa trên thực tế của địa phương để tạo tính riêng biệt của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, các địa phương phải làm hết sức chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh trường hợp xảy ra khiếu nại, tố cáo, sai phạm trong việc đấu giá đất.

Đối với vấn đề cấp thiết bị, dụng cụ cho nhà văn hoá xóm, tỉnh sẽ có kế hoạch sắp xếp, ổn định dần dần theo kế hoạch.

Kết thúc phiên thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Hiệp - Tổ trưởng Tổ 3 cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các nội dung đại biểu kiến nghị, tổng hợp báo cáo Kỳ họp.

