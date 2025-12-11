Hội nghị quân chính tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2025

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy; Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật; lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng; các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Trung đoàn 764, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và 130 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2025, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nỗ lực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, triển khai đồng bộ, có chiều sâu, toàn diện trên các mặt công tác: Quy hoạch; triển khai thế trận quốc phòng - an ninh; công tác biên phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Tham mưu sắp xếp cơ quan quân sự theo tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn.

Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, triển khai, tổ chức diễn tập các cấp, nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An và xã Yên Trung tổ chức diễn tập thực nghiệm cho Bộ Quốc phòng, Quân khu rút kinh nghiệm được các cấp đánh giá cao. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng chương trình, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đạt kết quả tốt. Công tác tuyển quân, tuyển sinh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Triển khai xây dựng các thành phần thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xây dựng công trình chiến đấu, thao trường huấn luyện đúng tiến độ.

Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, tuyên truyền đặc biệt được tiến hành nền nếp; giải quyết tốt các chế độ, chính sách, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền các phong trào thi đua và các khâu đột phá.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, cơ quan, đơn vị giữ vững ổn định, phát triển vững chắc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và được Quân khu 4 đề nghị Bộ Quốc phòng tặng "Cờ thi đua" trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.

Trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống lũ lụt do cơn bão số 3 trên địa bàn

Trao Cờ thi đua của Quân khu 4 cho tập thể Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2025

Trao Bằng khen của Bộ CHQS tỉnh cho các tập thể, cá nhân lực lượng Dân quân tự về vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An năm 2025

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất, đề xuất một số nội dung trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2026; trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh cho 28 tập thể, 225 cá nhân lực lượng bộ đội thường trực và 84 tập thể, 294 cá nhân lực lượng Dân quân tự vệ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An năm 2025.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: nghean.gov.vn