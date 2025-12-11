Phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ biển Gành Cả

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, ông Trương Văn C (trú xã Đông Sơn) phát hiện thi thể nam giới nói trên và liền cấp báo cho chính quyền địa phương.

Cơ quan Công an tiếp cận hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân.

Nhận được nguồn tin, Công an xã Đông Sơn nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng lực lượng chức năng của xã tiến hành khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc, đồng thời báo cáo lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính, điều tra làm rõ nguyên nhân khiến nam thanh niên tử vong.

Tuy nhiên, do thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng nên công tác nhận dạng gặp rất nhiều khó khăn.

