U23 Việt Nam lộ đội hình chính trận gặp U23 Yemen

U23 Việt Nam sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận quyết định với U23 Yemen - Ảnh: Đức Cường

Trong cuộc đối đầu U23 Singapore, HLV Kim Sang sik gây bất ngờ khi thực hiện 6 thay đổi ở đội hình chính so với trận ra quân gặp U23 Bangladesh. Những gương mặt vốn chỉ là phương án dự phòng như Tuấn Phong, Minh Phúc, Thái Sơn, Viktor Lê hay Công Phương được xếp đá chính ngay từ đầu. Dù vậy, không phải thử nghiệm nào cũng đáp ứng được yêu cầu của nhà cầm quân Hàn Quốc.

Trước Singapore, U23 Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn. Chỉ khi HLV Kim Sang Sik có sự thay đổi trong hiệp 2 với sự xuất hiện những gương mặt trụ cột, U23 Việt Nam mới chọc thủng lưới đối thủ bằng pha ghi bàn của tiền đạo vào sân thay người Lê Văn Thuận.

Trận gặp U23 Yemen sắp tới có ý nghĩa quan trọng với U23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim chỉ cần hòa là có vé dự VCK. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc chắc chắn không chỉ muốn cầu hòa mà hướng tới mục tiêu cao hơn thế. Thế nên không ngạc nhiên nếu HLV Kim sử dụng những quân bài tốt nhất cho trận chiến quyết định này.

Văn Khang sẽ trở lại đội hình xuất phát ở trận gặp Yemen - Ảnh: Đức Cường

Hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn sẽ là những gương mặt quen thuộc. Án ngữ khung thành là Trung Kiên. Bộ 3 trung vệ sẽ là Nhật Minh (trái), Hiểu Minh (phải) và Lý Đức (thòng). 2 hành lang cánh là bộ đôi quen thuộc, chơi rất ấn tượng và ổn định từ giải U23 Đông Nam Á đến nay: Võ Anh Quân (phải) và Nguyễn Phi Hoàng (trái).

Trung tâm hàng tiền vệ, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ sử dụng trở lại Xuân Bắc thay cho Thái Sơn đá cặp với Văn Trường. So với người đồng đội khoác áo Thanh Hóa, Xuân Bắc có thiên hướng tấn công và mạnh hơn ở những đường chuyền “nhìn thấy bàn thắng” cho đồng đội.

Trên hàng tiền đạo, HLV Kim Sang Sik tiếp tục đặt niềm tin vào Đình Bắc. Hỗ trợ cho Đình Bắc sẽ là 2 gương mặt quen thuộc: Khuất Văn Khang và Nguyễn Thanh Nhàn. Trong những phương án thay thế ở hiệp 2, HLV Kim vẫn còn một loạt những gương mặt sẵn sàng chờ đợi bùng nổ là Viktor Lê, Ngọc Mỹ, Văn Thuận hay Công Phương.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn