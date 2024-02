Tiền vệ Việt kiều của U23 Việt Nam được triệu tập lên U19 Czech

Andrej Nguyễn An Khánh là một trong những cầu thủ Việt kiều đáng chú ý đang chơi bóng ở châu Âu. Andrej Nguyễn An Khánh sinh ra ở Czech, có cả bố và mẹ đều là người Việt. Cầu thủ này hiện thuộc biên chế Sigma Olomouc.

Thời gian qua, tiền vệ sinh năm 2005 từng 2 lần được HLV Troussier triệu tập lên U23 Việt Nam. Lần đầu vào tháng 6/2023, An Khánh có 10 ngày tập trung cùng U23 Việt Nam. Đặc biệt, trong 10 ngày rèn luyện với U23 và ĐT Việt Nam, An Khánh cũng đã được được HLV Troussier trao cơ hội ra sân trong 30 phút, trong trận giao hữu với Hải Phòng. Đó có thể xem là những trải nghiệm cần thiết để An Khánh phát triển bản thân cũng như có thêm động lực, tình yêu cống hiến với các ĐT Việt Nam sau này.

3 tháng sau, tiền vệ Việt kiều Czech tiếp tục được triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Dù không có tên trong danh sách cuối cùng tham dự giải đấu ở Phú Thọ, An Khánh vẫn được xem là cái tên đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Andrej Nguyễn An Khánh có tên trong danh sách tập trung của U19 Czech - Ảnh: Đức Cường

Sau khi trở về Czech, An Khánh thường xuyên góp mặt trong các trận đấu chính thức của U19 Sigma Olomouc. Tiền vệ sinh năm 2005 liên tục để lại dấu ấn bằng những màn trình diễn ấn tượng. Anh liên tục ghi bàn mang về chiến thắng cho đội nhà.

Phong độ chói sáng của An Khánh giúp anh lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch ở Czech. Trong những diễn biến mới nhất, An Khánh đã được LĐBĐ CH Czech triệu tập vào đội tuyển U19 nước này. Thực tế, tài năng của An Khánh cũng đã được các nhà tuyển trạch của LĐBĐ CH Czech phát hiện sớm và từng được gọi lên các đội tuyển U17, U18 trước đây.

Dù góp mặt ở đội hình U19 Czech nhưng An Khánh vẫn còn nhiều cơ hội khoác áo U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam. Trong năm 2024, U23 Việt Nam sẽ tham dự VCK U23 châu Á. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở Czech, An Khánh nhiều khả năng sẽ được HLV Troussier triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam.

