Sông Lam Nghệ An khiến HLV Troussier nhăn mặt về lực lượng U23 Việt Nam

Vào ngày 28/12, đội U23 Việt Nam sẽ tiến hành tập trung tại Hà Nội. Đây là đợt chuẩn bị quan trọng cho VCK U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar vào tháng 5 tới đây. HLV Philippe Troussier hiện tại đã có mặt ở Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Ông cũng rất nóng lòng được đồng hành với 29 cầu thủ U23 Việt Nam mà mình đã triệu tập trong danh sách ban đầu.

Tuy nhiên, ông Troussier sẽ có phần lo lắng với 3 trường hợp của SLNA. Đó là thủ môn Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh và Trần Nam Hải. Lý do là bởi sau trận thắng 1-0 trên sân của Khánh Hòa, HLV Phan Như Thuật của SLNA có thông tin về tình hình của 3 cầu thủ này: “Văn Việt và Mạnh Quỳnh bị đau nên ban huấn luyện không xếp các cầu thủ này vào thi đấu. Riêng Nam Hải cũng đang ốm, nên đầu hiệp 2 tôi phải rút ra và thay bằng Văn Thành”.

Ông nói thêm về trường hợp của Nam Hải: “Ở mùa giải 2022, Trần Nam Hải đã thi đấu ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên trong một số trận đấu ở đầu mùa giải 2023/2024, Sông Lam Nghệ An thiếu tiền vệ trụ, nên tôi thử cậu ấy ở vai trò này. Khi hàng thủ của Sông Lam Nghệ An cần sự ổn định, tôi trả cậu ấy về vị trí sở trường”.

Trở lại trận đấu giữa Khánh Hòa và SLNA, đội bóng xứ Nghệ có chiến thắng 1-0 để vươn lên thứ 9, với bàn duy nhất đến từ Mai Sỹ Hoàng. HLV Phan Như Thuật chia sẻ trên báo Nghệ An: “Theo tôi đánh giá 2 đội chơi khá cân sức cân tài, nhưng chúng tôi bắt nhịp tốt hơn. Thực ra cả Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An đều thi đấu quyết tâm. Tuy nhiên, đội bóng của chúng tôi may mắn hơn và đã giành chiến thắng chung cuộc”.

Sau vòng đấu này, V.League 2023/24 tạm nghỉ để các đội tuyển quốc gia tập trung. Ngày 17/2/2024, Sông Lam Nghệ An được trở về sân Vinh để tiếp đón Bình Định trong trận đấu thuộc vòng 9.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn