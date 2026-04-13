Tiến độ thi công thần tốc khu đô thị xanh siêu cao cấp đầu tiên tại Nghệ An đang dần lộ diện

Đại công trường sôi động ngày đêm

Khởi công vào giữa tháng 6 năm 2025, khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden tại trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng trở thành “đại công trường” sôi động bậc nhất xứ Nghệ. Dự án do Eurowindow Holding - đơn vị phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam phát triển, đây được xác định là một trong những công trình trọng điểm của địa phương.

Dự án không chỉ gây ấn tượng bởi định vị khu đô thị xanh, siêu cao cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An, thiết kế độc đáo, tiện ích đẳng cấp, sản phẩm đa dạng có thể lựa chọn linh hoạt vừa ở vừa kinh doanh mà còn được kỳ vọng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản khu vực Bắc Trung Bộ.

Hình hài dự án Eurowindow Sport Garden đã hiện lên rõ nét

Quan sát thực tế công trường những ngày giữa tháng 4 có thể thấy rõ sự “thay da đổi thịt” từng ngày của dự án. Các dãy nhà liền kề vươn cao rõ nét, khu biệt thự đang hoàn thiện kết cấu, khu shophouse hai mặt tiền từng bước hoàn thành nền móng, trong khi công viên thể thao và các khu vườn chủ đề đã phủ kín màu xanh.

Nhịp độ thi công khẩn trương này giúp dự án liên tục thay đổi theo từng tháng. Những khối bê tông và khung kết cấu ngày nào giờ đã trở thành hình hài rõ ràng của một khu đô thị quy mô lớn, nơi kiến trúc, cảnh quan và tiện ích được triển khai đồng bộ.

Trong bức tranh chung ấy, phân khu Tân cổ điển đang nổi lên như tâm điểm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa một khu đô thị mang phong cách sống đẳng cấp tại Nghệ An.

Phân khu Tân cổ điển dần thành hình

Sau thời gian thi công liên tục, phân khu Tân cổ điển của Eurowindow Sport Garden đã bước vào giai đoạn rõ nét nhất về hình khối kiến trúc.

Các dãy liền kề hiện đã đổ sàn đến tầng 4 và đang hoàn thiện tầng tum. Những khối nhà nối tiếp nhau tạo thành các tuyến phố chỉnh tề, thể hiện rõ kiến trúc đặc trưng của phong cách Tân cổ điển.

Dãy liền kề đã đổ sàn tầng 4 và dần hoàn thiện đến tầng tum

Ở khu biệt thự, phần kết cấu cũng đạt tiến độ ấn tượng khi đã hoàn thành đổ sàn tầng 3. Từng căn biệt thự dần hiện lên với tỷ lệ kiến trúc cân đối, hứa hẹn trở thành những không gian sống sang trọng giữa khu đô thị xanh.

Shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che đã hoàn thành phần móng

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là khu shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che đang bước vào giai đoạn hoàn thiện phần móng, tạo nền tảng cho các bước thi công tiếp theo. Đây là dòng sản phẩm thương mại đặc biệt trong dự án, được quy hoạch để hình thành trục kinh doanh – dịch vụ sầm uất trong tương lai. Khi các dãy nhà đồng loạt vươn cao, toàn bộ phân khu Tân cổ điển dần lộ diện với bố cục rõ ràng. Những tuyến phố tương lai đã định hình, mở ra hình dung cụ thể về một không gian sống mang phong vị châu Âu giữa trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An.

Tiến độ khẩn trương đưa Công viên thể thao về đích vào 5/2025

Song song với khu nhà ở, hạng mục công viên thể thao – trái tim cảnh quan của khu đô thị – cũng đang ghi nhận tiến độ tích cực.

Hiện nay, mái cung thể thao đã hoàn thành lắp dựng, tạo nên một công trình quy mô lớn phục vụ các hoạt động thể chất và sinh hoạt cộng đồng. Đây được xem là một trong những tiện ích nổi bật nhất của Eurowindow Sport Garden, góp phần kiến tạo môi trường sống năng động và khỏe mạnh cho cư dân.

Công viên thể thao đang được thi công bứt tốc, dự kiến hoàn thành tháng 5/2026

Toàn bộ khu công viên đã được trồng cây xanh đạt tỷ lệ 100%, mang lại diện mạo tươi mát cho không gian đô thị. Những tán cây lớn dần phủ bóng mát, kết hợp cùng thảm cỏ và các tuyến đường dạo bộ tạo nên bầu không khí thư thái.

Bên cạnh đó, đài phun nước trung tâm, các tuyến đường dạo bộ và hệ thống tiện ích thể thao ngoài trời đang được gấp rút hoàn thiện. Khi đi vào hoạt động, nơi đây sẽ trở thành điểm gặp gỡ, rèn luyện sức khỏe và thư giãn của cư dân toàn khu.

Việc công viên thể thao đạt tiến độ nhanh cho thấy định hướng phát triển rõ ràng của dự án: xây dựng một khu đô thị nơi không gian xanh và tiện ích cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm.

Những khu vườn chủ đề rực rỡ sức sống

Một điểm nhấn đặc biệt trong quy hoạch cảnh quan của Eurowindow Sport Garden là hệ thống các khu vườn chủ đề được thiết kế theo từng câu chuyện riêng.

Cây xanh đã được trồng phủ góp phần tạo không gian xanh cho cư dân tương lai

Đến thời điểm hiện tại, các khu vườn như Vườn Trường Thọ, Vườn Ban Mai và Vườn Bình Minh đã hoàn tất trồng cây xanh 100%. Những mảng xanh đa tầng đang dần tạo nên bức tranh cảnh quan sinh động, mang lại cảm giác thư thái cho toàn bộ khu đô thị.

Đơn vị phát triển Eurowindow Holding đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cảnh quan, bao gồm hệ thống đường dạo, tiểu cảnh và các điểm nghỉ chân. Khi hoàn thiện, các khu vườn này sẽ trở thành những không gian trải nghiệm thiên nhiên ngay trong lòng đô thị, nơi cư dân có thể tận hưởng những khoảnh khắc bình yên mỗi ngày.

Với tiến độ thi công khẩn trương và sự đầu tư bài bản vào cảnh quan, kiến trúc và tiện ích, Eurowindow Sport Garden đang từng bước tiến gần tới mục tiêu trở thành một điểm nhấn đô thị mới của thành phố Vinh, đồng thời mở ra chuẩn mực sống xanh, sống khỏe và sống hạnh phúc cho cộng đồng cư dân tương lai.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn