Siêu phẩm đầu tư 2026 - Golden Townhouse tại khu đô thị Eurowindow Sport Garden

Lời giải bài toán “vừa ở, vừa kinh doanh” tại trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, nhu cầu sở hữu bất động sản có thể khai thác đồng thời để ở và kinh doanh trở thành bài toán khó đối với nhiều nhà đầu tư. Thực tế cho thấy, không ít dự án nhà phố thương mại rơi vào tình trạng vắng khách do vị trí thiếu sức hút, hoặc quy hoạch rời rạc, thiếu bản sắc, khó hình thành dòng khách. Khoảng trống đó đặt ra yêu cầu về những sản phẩm nhà phố cần phải có vị trí đủ sức hút, quy hoạch bài bản và khả năng khai thác đa công năng hiệu quả. Golden Townhouse của Eurowindow Holding xuất hiện như lời giải cho bài toán an cư lý tưởng kết hợp với kinh doanh sinh lời cao tại trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An.

Mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải, thuộc khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden, Golden Townhouse sở hữu lợi thế nổi bật về vị trí khi tiếp giáp tuyến đường rộng 24m, thuận lợi cho kinh doanh, khai thác thương mại và gia tăng giá trị sử dụng lâu dài, trong khi vẫn thừa hưởng trọn vẹn gần 100 tiện ích nội khu đa dạng của toàn khu đô thị. Điều này tạo nên dòng khách ổn định, đa dạng, từ cư dân nội khu, người dân khu vực lân cận đến khách vãng lai, khách du lịch,...

Siêu phẩm Golden Townhouse nằm trong khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden



Golden Townhouse có diện tích linh hoạt từ 120 đến 228,5 m², mặt tiền rộng từ 6m được định hình là sản phẩm “đa công năng”: tầng 1 tối ưu cho hoạt động kinh doanh, các tầng trên linh hoạt cho nhu cầu ở hoặc cho thuê đảm bảo sự riêng tư. Đây chính là yếu tố giúp Golden Townhouse gia tăng khả năng khai thác dòng tiền trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng ưu tiên các sản phẩm tạo thu nhập thực thay vì chỉ chờ tăng giá.

Tiềm năng tăng giá cao

Golden Townhouse sở hữu vị trí siêu kết nối, hội tụ đầy đủ các yếu tố của thế đất “vàng” theo quan niệm “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Dự án nằm ngay giao điểm đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang, đồng thời kế cận sông Kẻ Gai, vừa thuận lợi giao thông, vừa sở hữu không gian sống thoáng đãng, tràn đầy sinh khí. Từ vị trí này, cư dân dễ dàng kết nối tới chợ Vinh, siêu thị GO!, hệ thống trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính trong bán kính chỉ hơn 1km mở ra cơ hội an cư lý tưởng, kinh doanh sinh lời, tiềm năng tăng giá cao.

Golden Townhouse linh hoạt vừa ở vừa kinh doanh, tiềm năng tăng giá cao



Golden Townhouse thuộc khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden, sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh. Golden Townhouse được phát triển theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải. Những đường nét mềm mại, ban công rộng, gam màu ấm áp cùng ngôn ngữ thiết kế phóng khoáng tạo nên diện mạo nổi bật cho sản phẩm, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống và kinh doanh.

Đây chính là “đòn bẩy” quan trọng giúp Golden Townhouse duy trì sức hút lâu dài. Khi cư dân ngày càng ưu tiên các khu đô thị khép kín, đầy đủ tiện ích, dòng người đổ về Eurowindow Sport Garden không chỉ để ở mà còn để trải nghiệm, vui chơi, mua sắm, tạo nền tảng vững chắc để hoạt động kinh doanh tại Golden Townhouse.

Phát triển bởi Eurowindow Holding - Nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam

Việc ra mắt Golden Townhouse tiếp tục cho thấy chiến lược nhất quán của Eurowindow Holding trong việc phát triển các dòng sản phẩm bất động sản chú trọng giá trị sử dụng và giá trị đầu tư dài hạn. Trên thị trường, Eurowindow Holding đã ghi dấu ấn với hàng loạt dự án khu đô thị, nhà ở cao cấp trong và ngoài nước với điểm chung là sự đầu tư bài bản, đồng bộ từ thiết kế, vật liệu đến không gian sống.

Yếu tố pháp lý tiếp tục là “điểm cộng” quan trọng giúp Eurowindow Sport Garden tạo niềm tin trên thị trường. Dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, đã có sổ đỏ đất từng lô, tiến độ triển khai thần tốc. Đáng chú ý, Eurowindow Sport Garden là dự án được bảo chứng bởi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Việc BIDV chính thức tài trợ vốn tín dụng và bảo lãnh cho dự án là minh chứng rõ ràng cho năng lực tài chính vững mạnh, pháp lý minh bạch và tiềm năng phát triển bền vững, mang đến sự an tâm cho khách hàng và nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ sàng lọc, những sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền thực và tích lũy giá trị lâu dài đang trở thành đích đến của giới đầu tư. Siêu phẩm Golden Townhouse tại Eurowindow Sport Garden, với lợi thế trung tâm thủ phủ và mô hình khai thác linh hoạt, được xem là điểm sáng cho chiến lược đầu tư bền vững năm 2026.

