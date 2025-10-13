Tiêm tan mỡ, nhiều người trả giá đắt

Bệnh viện Da Liễu TP HCM vừa tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân biến chứng thẩm mỹ nặng sau tiêm tan mỡ, hút mỡ.

Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân 32 tuổi (ở TP HCM), đến khám trong tình trạng vùng bụng, bắp tay có nhiều nốt viêm và mưng mủ. Bệnh nhân cho biết trước đó nửa năm có đến 1 spa để tiêm tan mỡ bắp tay. Khoảng 1 tháng sau, chỗ tiêm đã bắt đầu đau, sưng đỏ và chảy mủ vàng đục.

Một trường hợp bị biến chứng sau khi tiêm tan mỡ

Người phụ nữ được spa kê toa kháng sinh, kháng viêm, điều trị trong 2 tháng nhưng tình trạng sưng đỏ và rỉ mủ không hết. Chưa dừng lại, bệnh nhân tiếp tục đến cơ sở này để tiêm trẻ hóa da bụng dẫn đến việc bị biến dạng cơ thể nặng nề. Tại Bệnh viện Da Liễu TP HCM, qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có tình trạng áp xe đa ổ da sau tiêm tan mỡ và tiêm trẻ hóa, phải điều trị kéo dài.

Tương tự, một nữ bệnh nhân 49 tuổi (ở TP HCM) cũng bị áp xe sau tiêm tan mỡ 2 tháng. Bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng vùng bụng, hông, đùi xuất hiện nhiều nốt đỏ, viêm và chảy mủ.

Bệnh nhân cho biết thấy thẩm mỹ viện quảng cáo trên mạng xã hội rằng sẽ có "dáng chuẩn ngay tức thì chỉ sau một liệu trình siêu hủy mỡ" nên đã liên hệ.

Sau khi được tư vấn liệu trình tiêm trong vòng 45 phút, không đau, chỉ cần bôi tê và có hiệu quả đào thải mỡ sau 5-7 ngày giúp vóc dáng thon gọn, bệnh nhân chấp nhận chi hơn 10 triệu đồng để thực hiện.

Vùng da tại vị trí tiêm tan mỡ của người phụ nữ sưng đỏ, mưng mủ

Nhưng một tuần sau đó, bệnh nhân gặp biến chứng nặng. Bà được nhân viên thẩm mỹ hướng dẫn tự mua kháng sinh uống nhưng tình hình không cải thiện.

Trường hợp khác là một phụ nữ 31 tuổi, đến bệnh viện vì da vùng bụng loét da không lành. Bệnh nhân cho biết trước đó có đến một cơ sở thẩm mỹ để hút mỡ bụng, căng da, siết eo. Chỉ sau 1 ngày thực hiện, da vùng bụng bệnh nhân bị nổi bóng nước ở vết mổ, sau đó vỡ ra không lành.

PGS‑TS‑BS Phạm Hiếu Liêm, thuộc Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình ‑ Thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu TP. HCM, cho biết: theo quy định của Sở Y tế TP. HCM, mỗi vùng hút mỡ có những yêu cầu riêng đối với nơi thực hiện (cơ sở là phòng khám hay bệnh viện) và phương pháp vô cảm phù hợp như tê tại chỗ, tiền mê hoặc mê nội khí quản. Nhiều trường hợp người dân gặp tai biến vì hút mỡ hoặc tiêm tan mỡ tại các cơ sở không đảm bảo điều kiện y tế, dẫn đến nhiễm khuẩn, hoại tử, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Vì vậy, bên cạnh việc người dân cần cảnh giác, đầu tư trang thiết bị hiện đại và có đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao là giải pháp thiết yếu để làm đẹp an toàn, hiệu quả và bền vững cho cộng đồng.

Tác giả: Hồng Đào

Nguồn tin: Báo Người lao động