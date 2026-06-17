Thường xuyên đặt đồ ăn qua mạng rồi không trả tiền, chém luôn người đi đòi tiền

Nghi phạm Hoàng Lê Ngọc My - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16-6, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Hoàng Lê Ngọc My (34 tuổi, trú tại 123 Lê Duẩn, phường Cửa Nam) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo công an, nghi phạm My nhiều lần có hành vi đặt đồ ăn qua mạng rồi không trả tiền. Khi các chủ cửa hàng đến nhà yêu cầu thanh toán tiền hàng, My có lời lẽ thách thức, chửi bới, đe dọa, không chịu trả tiền. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến gây mất an ninh trật tự.

Theo đó, ngày 13-6, My sử dụng tài khoản Facebook tên "Gem Mi" để đặt mua 30 chiếc bánh chưng Huế và hai gói bánh dày mặn của quán anh P.M.T. với giá tổng cộng là 385.000 đồng.

Đến khoảng 13h ngày 14-6, My nhận được hàng đặt giao đến nhưng không trả tiền.

Đến khoảng 16h cùng ngày, anh P.M.T. tìm đến nơi My ở trên phố Lê Duẩn để yêu cầu thanh toán số tiền trên.

Lúc này My lấy dao chém khiến anh T. bị đứt gân tay phải vào bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Cửa Nam đang củng cố hồ sơ, xử lý nghi phạm theo quy định.

Công an phường Cửa Nam khuyến cáo khi xảy ra tranh chấp cần báo ngay cho cơ quan công an để xử lý, không tự ý đến nhà để giải quyết, tránh xảy ra xô xát dẫn đến việc xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn