Thương vong tăng lên 27 người trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tại Ấn Độ

Số người thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ngày 19/4 tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã tăng lên ít nhất 21 người. Ngoài ra, còn có 6 người bị thương, theo xác nhận của giới chức nước này.

Hiện trường vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở huyện Virudhunagar thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ ngày 19/4/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Đài phát thanh All India Radio (AIR) của Ấn Độ đưa tin vụ việc xảy ra tại vùng V. Muthulingapuram thuộc huyện Virudhunagar của bang Tamil Nadu trong quá trình các công nhân di chuyển vật liệu dễ cháy trong nhà máy. Khoảng 50 lao động có mặt tại 4 khu vực sản xuất vào thời điểm xảy ra sự cố.

Vụ nổ đã phá hủy phần lớn cơ sở sản xuất. Trong số những người bị thương có trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Hà

Nguồn tin: baotintuc.vn

  Từ khóa: vụ nổ nhà máy pháo hoa ,27 người ,Ấn Độ

