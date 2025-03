Thượng tá Lê Văn Thuận, Thượng tá Lê Trung Ái làm Phó Giám đốc Công an Tây Ninh

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Lê Văn Thuận (Sinh năm 1975, quê quán huyện Bến Cầu, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh) và Thượng tá Lê Trung Ái (Sinh năm 1979, quê quán thị xã Trảng Bàng, Trưởng Công an TP Tây Ninh) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Trãi trao quyết định (ảnh H.Thủy)

Đại tá Nguyễn Văn Trãi chúc mừng và đề nghị hai tân phó Giám đốc Công an tỉnh cần phát huy tốt khả năng chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm để cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, mục tiêu mà đề ra trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh (ảnh HK)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, các nhân sự mới được bổ nhiệm trên tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cùng tập thể Đảng ủy Công an tỉnh để chủ động phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế và xã hội của địa phương.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Trãi đã trao quyết định bổ nhiệm lại đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với Đại tá Trần Văn Luận.

Tác giả: Hà Khánh

Nguồn tin: Báo VOV