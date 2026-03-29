Thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm mạnh sau khi khấu trừ chi phí học tập, khám chữa bệnh?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định hướng dẫn một số nội dung của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, trong đó đáng chú ý là đề xuất cho phép khấu trừ thêm chi phí y tế và giáo dục trước khi tính thu nhập chịu thuế đối với tiền lương, tiền công.

Theo quy định hiện hành, mức giảm trừ gia cảnh đã được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc. Tuy nhiên, dự thảo mới tiếp tục mở rộng chính sách theo hướng hỗ trợ thực tế hơn cho người dân.

Cụ thể, phương án được quan tâm nhất cho phép khấu trừ tối đa 23 triệu đồng/năm đối với chi phí y tế và 24 triệu đồng/năm đối với chi phí giáo dục - đào tạo. Tổng mức khấu trừ có thể lên tới 47 triệu đồng/năm, áp dụng cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc, với điều kiện có đầy đủ chứng từ hợp lệ.

Cá nhân giao dịch tại trụ sở Thuế TP HCM

Đón nhận thông tin trên, chị Lê Minh Hạnh (ngụ phường Đức Nhuận, TP HCM) tỏ ra hết sức phấn khởi bởi hằng năm chị phải chi không dưới 50 triệu đồng cho việc học tập nâng cao kiến thức chuyên môn của bản thân và chi phí học ngoại ngữ của con. "Nếu được khấu trừ đầy đủ các khoản này cùng với giảm trừ gia cảnh, thu nhập sau khi trừ có thể không còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân"- chị Hạnh nói

Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Tín Nghĩa, nhận định việc cho phép khấu trừ chi phí y tế và giáo dục sẽ mang lại công bằng hơn cho người lao động, thúc đẩy ý thức tuân thủ thuế tự nguyện. Đồng thời, chính sách không làm giảm nguồn thu ngân sách trong dài hạn mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của người làm công ăn lương và hoàn thiện hệ thống thuế phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội.

Theo luật sư Nghĩa, hai khoản chi phí này đều là những nhu cầu thiết yếu của mọi gia đình. Đối với giáo dục - đào tạo, khấu trừ không chỉ áp dụng cho con cái (người phụ thuộc) mà còn cho chính người nộp thuế. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, người lao động cần liên tục cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ qua các khóa học ngoại ngữ, công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) hay các chương trình đào tạo ngắn hạn liên quan trực tiếp đến công việc. Việc hỗ trợ khấu trừ sẽ khuyến khích đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động quốc gia.

Về chi phí y tế, luật sư Nghĩa nhấn mạnh rằng dù đã có bảo hiểm y tế cơ bản, nhiều gia đình vẫn phải chịu thêm chi phí tài chính lớn khi chăm sóc cha mẹ già yếu, điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc các bệnh mãn tính kéo dài và không được bảo hiểm thanh toán toàn bộ. Quy định khấu trừ này là sát với thực tiễn đời sống, giúp giảm bớt áp lực cho người nộp thuế.

Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa cho rằng khấu trừ các chi phí hợp lý của người lao động là cần thiết để tính đúng, tính đủ thu nhập chịu thuế, bảo đảm ổn định đời sống gia đình và tạo an tâm khi kê khai nộp thuế.

Ông coi đây là yêu cầu cấp bách, vì chi phí giáo dục, y tế trong tương lai là những nhu cầu cơ bản mà chính sách thuế cần lưu ý. Việc bổ sung giảm trừ không chỉ mang lại hỗ trợ tài chính thiết thực mà còn tạo động lực phát triển nguồn nhân lực, đồng thời duy trì nguồn thu thuế ổn định và bền vững.

"Nếu được thông qua, quy định này sẽ góp phần làm cho hệ thống thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam trở nên nhân văn và phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và đầu tư con người ngày càng tăng" – ông Nghĩa nêu quan điểm

Tác giả: Thy Thơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động