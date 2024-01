Thực hư việc học sinh đứng cổng trường cúi chào giáo viên trong mưa, rét ở Thanh Hóa

Sáng 30-1, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh học sinh đứng cúi chào giáo viên trong tiết trời giá rét dưới 15 độ C ở Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa) và đang yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc.

Những hình ảnh quay lại cảnh học sinh cúi chào được người dân gửi cho phóng viên

Trước đó, vào tối 29-1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 2 em học sinh đứng trước cổng trường trong tiết trời giá lạnh, có mưa. Mỗi khi có ôtô ra vào thì 2 học sinh này lại cúi đầu chào. Sự việc sau đó được xác định ở Trường THCS Trần Mai Ninh, TP Thanh Hóa.

Những đoạn clip trên được những người chia sẻ cho biết được quay lại ngày 25-1 và ngày 27-1 khi nhiệt độ tại Thanh Hóa luôn ở mức từ 10-11 độ C.

Sau khi những đoạn clip trên được đăng tải, đã có hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng việc làm trên là bình thường nhằm rèn luyện, giáo dục học sinh. Thế nhưng, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng nhà trường hơi cứng nhắc, không nên. Đặc biệt là trong tiết trời giá lạnh dưới 15 độ C, lại có mưa.

Hình ảnh 2 em học sinh cúi chào khi một chiếc ôtô đi vào sân trường. Ảnh cắt từ clip

Nhà trường không bắt buộc học sinh làm thế

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh, cho biết nhà trường có 2 cổng, cổng trên đường Lê Quý Đôn được phân luồng cho học sinh ra vào, còn cổng trên đường Hàn Thuyên được phân luồng cho giáo viên.

Theo bà Lan, hai học sinh đứng ở cổng sau là hoạt động của đội cờ đỏ nhà trường nhằm ghi chép, nhắc nhở những học sinh đi cổng sau. "Việc phân luồng giao thông của nhà trường đã có từ lâu rồi nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, vì cổng sau các thầy cô hay đi ôtô ra vào, nhiều khi chân ga, chân côn không ổn gây nguy hiểm cho học sinh"- bà Lan chia sẻ.

Về thông tin học sinh cúi chào khi có ôtô ra vào, theo bà Lan cái đó nhà trường không bắt buộc. "Học sinh cờ đỏ thấy khách, thầy cô thì các bạn ấy cúi chào. Khi các em chào thì thầy cô cũng hạ kính chào lại chứ không phải cúi chào cái ôtô đâu. Đây là hoạt động của đội cờ đỏ, mục đích là ghi chép lại hoạt động của 2 cổng trường để báo cáo cho cô giáo chủ nhiệm có học sinh vi phạm hay không. Cái này nhà trường cũng không đặt ra, bắt học sinh phải thế này, thế kia"- cô giáo Lan thông tin thêm.

Trong khi đó, một lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Thanh Hóa cho biết việc nhà trường để đội cờ đỏ hoạt động trong tiết trời giá lạnh như thế là không nên, phòng cũng đã có văn bản đề nghị các trường không cho học sinh có các hoạt động ngoài trời khi thời tiết dưới 15 độ C.

Trường THCS Trần Mai Ninh được xem như "trường chuyên" đặc biệt, bởi học sinh phải thi đầu vào. Chất lượng giáo dục ở đây được xem là tốt nhất trong số các trường trên địa bàn TP Thanh Hóa.

