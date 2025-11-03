Thực hư chuyện nữ y tá Croatia chết trong nhà sau hơn 40 năm mới phát hiện

Nữ y tá Hedviga Golik qua đời tại căn hộ của bà ở thủ đô Croatia khoảng 40 năm trước khi được phát hiện - Ảnh: FACEBOOK

Tháng 10, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về nữ y tá Hedviga Golik qua đời tại căn hộ của bà ở Zagreb, hiện là thủ đô của Croatia, vào năm 1966. Mãi đến năm 2008, tức là sau 42 năm, người ta mới phát hiện ra thi thể của bà.

Câu chuyện này được chia sẻ mạnh trên Facebook trong tháng 10-2025 cũng như nhiều tháng trước đó, cũng như xuất hiện trên Instagram và Reddit.

Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes ngày 30-10 xác nhận phần lớn câu chuyện đang lan truyền là sự thật. Truyền thông Croatia đã đưa tin về việc phát hiện thi thể của bà Golik, mặc dù một số chi tiết lan truyền trên mạng xã hội hơi mơ hồ.

Ngày 13-5-2008, các nhật báo Jutarnji List và Slobodna Dalmacija của Croatia đưa tin rằng hai ngày trước đó, những người thuê một căn hộ ở Zagreb đã phát hiện ra thi thể của bà Golik, người đã mất tích ít nhất 35 năm, trong căn hộ nhỏ này.

Câu chuyện này cũng được báo Nezavisne novine (Bosnia) đưa tin cùng ngày. Ngày 14-5-2008, chương trình tin tức Dnevnik (Croatia) và hãng truyền thông Mondo (Bosnia) cũng đưa câu chuyện lên sóng truyền hình.

Giới chức Croatia khi đó không thể chắc chắn tất cả các chi tiết vì thi thể của bà Golik được phát hiện quá lâu sau khi bà qua đời. Đáng chú ý nhất, bà Golik có thể đã chết sớm nhất là vào năm 1966 hoặc muộn nhất là vào năm 1973.

Theo báo Jutarnji List, hàng xóm đã nhìn thấy bà Golik lần cuối vào năm 1973, trong khi hãng Mondo cũng dẫn lời của người hàng xóm đó, người sau này sống trong viện dưỡng lão, cho biết bà ta đã nhìn thấy bà Golik lần cuối vào năm 1967.

Báo Slobodna Dalmacija đưa tin bà Golik được nhìn thấy lần cuối vào giữa những năm 1970, song tờ báo này dẫn lời người hàng xóm ở viện dưỡng lão lại cho biết bà này nhìn thấy bà Golik lần cuối vào năm 1963.

Báo Nezavisne novine viết rằng vào đầu những năm 1990, những hàng xóm của bà Golik khẳng định bà đã mất tích khoảng 25 năm, và do đó bà Golik đã mất tích và qua đời vào năm 1966.

Hầu hết các bản tin địa phương đều cho biết bà Golik được phát hiện trên giường. Dù thi thể đã phân hủy nặng đến mức không thể nhận dạng, các giấy tờ trong căn hộ cho thấy đó là thi thể của bà Golik đã mất tích nhiều năm.

Theo lời kể của người thuê nhà giấu tên, do có tranh chấp kéo dài xoay quanh căn hộ của bà Golik sau khi bà mất tích nên không ai có quyền vào căn hộ nếu chưa được chính quyền cho phép. Do đó việc phát hiện thi thể đã bị trì hoãn quá nhiều năm.

Câu chuyện về bà Golik cũng được các hãng truyền thông tiếng Anh như Đài Fox News và Hãng tin AP đưa tin vào ngày 16-5-2008.

Một số phiên bản của câu chuyện về bà Golik lan truyền trong năm 2025 khẳng định thi thể bà Golik được tìm thấy trên ghế bành trước tivi và một tách trà bên cạnh.

Tuy nhiên Snopes không tìm thấy thông tin về tách trà trong các bản tin của Croatia và Bosnia ngày trước, và việc đề cập đến ghế bành lại không nhất quán với việc bà được tìm thấy trên giường như lời kể của người phát hiện thi thể.

Ngoài ra một số bài đăng kèm ảnh có lẽ do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra về một bộ xương người ngồi trên ghế. Snopes cho biết không có bài báo nào từ năm 2008 từng chia sẻ ảnh thi thể của bà Golik.

