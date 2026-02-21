Nữ MC Nghệ An gia nhập đường đua ảnh Tết với áo dài họa tiết con công độc đáo

Dịp Tết Nguyên Đán luôn là thời điểm để các người đẹp khoe sắc trong những tà áo dài truyền thống. Năm nay, nữ MC xinh đẹp đến từ Nghệ An - Nguyễn Trâm Anh đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi tung ra bộ ảnh Tết mang đậm hơi thở hoài cổ nhưng cũng đầy phá cách với họa tiết "chăn con công" huyền thoại. (Ảnh: FBNV)
Họa tiết chăn bông con công là biểu tượng gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Việt thời bao cấp. Lấy cảm hứng từ hình ảnh ấy, bộ áo dài được Trâm Anh diện có màu đỏ chủ đạo, in hình chim công và hoa hồng khổ lớn với màu sắc sặc sỡ. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh được thực hiện trong một không gian đậm chất xưa cũ với tivi đen trắng, điện thoại bàn quay số, phích nước Rạng Đông và những nhành đào xuân. Sự kết hợp này mang lại cảm giác ấm cúng, gợi nhắc về một cái Tết cổ truyền giản dị mà hạnh phúc. (Ảnh: FBNV)
Điểm thú vị là Trâm Anh cùng bạn diễn còn kết hợp thêm chiếc khăn mỏ quạ cùng họa tiết, tạo nên một tổng thể vừa tinh nghịch, vừa đậm chất "Retro". (Ảnh: FBNV)
Trước đó, cô nàng cũng gây ấn tượng khi diện áo dài trong những bộ ảnh khác nhau. Rời xa vẻ rực rỡ của họa tiết con công, Trâm Anh chuyển mình sang phong cách thanh lịch, sang trọng với bộ áo dài lụa màu xanh rêu. (Ảnh: FBNV)
Thiết kế trơn, không họa tiết, tập trung vào chất liệu lụa cao cấp có độ bóng nhẹ, tôn lên làn da trắng và vóc dáng mảnh mai của nữ MC. (Ảnh: FBNV)
Cô khéo léo kết hợp cùng kính mát đen mắt mèo hiện đại, túi xách hiệu và bó hoa lay ơn - loại hoa "quốc dân" trong mỗi dịp Tết. Sự giao thoa giữa nét truyền thống của áo dài và sự thời thượng của phụ kiện tạo nên hình ảnh một "quý cô" năng động, tự tin trên phố phường. (Ảnh: FBNV)
Trong một bộ ảnh khác, Trâm Anh lựa chọn thiết kế áo dài với sắc đỏ may mắn đầy nổi bật. (Ảnh: FBNV)
Với cách làm tóc búi cao đơn giản và lối trang điểm trong trẻo, Trâm Anh toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đài các khi ngồi bên bàn trà hay dạo bước trong không gian hoài cổ. (Ảnh: FBNV)
Nguyễn Trâm Anh là gương mặt MC quen thuộc tại Nghệ An. Cô không chỉ sở hữu gương mặt khả ái với những đường nét thanh tú mà còn ghi điểm bởi lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng. (Ảnh: FBNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn