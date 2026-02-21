Nữ MC Nghệ An gia nhập đường đua ảnh Tết với áo dài họa tiết con công độc đáo

Dịp Tết Nguyên Đán luôn là thời điểm để các người đẹp khoe sắc trong những tà áo dài truyền thống. Năm nay, nữ MC xinh đẹp đến từ Nghệ An - Nguyễn Trâm Anh đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi tung ra bộ ảnh Tết mang đậm hơi thở hoài cổ nhưng cũng đầy phá cách với họa tiết "chăn con công" huyền thoại. (Ảnh: FBNV)