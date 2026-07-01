Nghệ An, Hà Tĩnh nằm trong top đầu điểm trung bình các môn kỳ thi THPT 2026

Theo đó, Ninh Bình dẫn đầu cả nước với 6,320 điểm, là địa phương duy nhất có điểm trung bình vượt mốc 6,3.

Xếp sau là Hà Nội (6,177 điểm), Hải Phòng (6,167 điểm), Nghệ An (6,166 điểm) và Hà Tĩnh (6,149 điểm). Đây đều là những địa phương có kết quả đồng đều ở nhiều môn thi, đặc biệt nổi bật ở các môn tự nhiên và khoa học xã hội.

Đáng chú ý, điểm trung bình ở tổ hợp A00 năm 2026, Hà Tĩnh đạt 21,277 và Nghệ An đạt 21,209, giúp 2 tỉnh này dẫn đầu cả nước trong mùa thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Riêng, Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình ở môn Vật lý với 6,251 điểm, dù không nằm trong top 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất môn này. Môn Hóa học cũng đứng đầu cả nước với điểm trung bình 6,899; môn Tin học dẫn đầu với 7,503 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nghệ An có 604 điểm 10. Trong đó có 350 học sinh đạt điểm 10 môn Toán; 8 điểm 10 môn Vật lý; 29 điểm 10 môn Hóa; 11 điểm 10 môn Sinh học; 188 điểm 10 môn Lịch sử; 3 điểm 10 môn Địa lý; ...

Điểm Ngữ văn cao nhất là 9,5 điểm và Nghệ An có 8 em đạt điểm số này.

Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn