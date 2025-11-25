Bộ Tài chính: Sẽ nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh

Bộ Tài chính đề xuất sẽ nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngưỡng doanh thu tính thuế với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ tương đồng với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Ngày 25-11, ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính - đã cung cấp những thông tin mới nhất đến các cơ quan báo chí về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Một nội dung quan trọng mà dư luận, đặc biệt là hộ và cá nhân kinh doanh đặc biệt quan tâm, là ngưỡng doanh thu tính thuế đối với đối tượng này được lãnh đạo Bộ Tài chính chia sẻ.

Cụ thể, về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết trên cơ sở lắng nghe thẩm tra, ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh lên mức phù hợp.

Ngưỡng doanh thu tính thuế mới đảm bảo sự công bằng tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và dự kiến cũng sẽ sửa đổi tại Luật Thuế giá trị gia tăng để nâng mức doanh thu không phải tính thuế giá trị gia tăng cho tương đồng.

Như quy định hiện nay, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 100 triệu đồng/năm trở xuống. Mức này đang áp dụng thống nhất cả với thuế giá trị gia tăng, tức là cá nhân có doanh thu năm dưới 100 triệu đồng cũng không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Từ năm 2026, theo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, ngưỡng doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh được nâng lên 200 triệu đồng.

"Để đảm bảo đồng bộ và thống nhất giữa các luật, trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra, đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu nâng ngưỡng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng đối với hộ và cá nhân kinh doanh cho phù hợp, đảm bảo tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công" - đại diện Bộ Tài chính khẳng định.

Hộ kinh doanh sẽ được trừ ngưỡng doanh thu trước khi tính thuế

Bộ Tài chính cho biết dự kiến báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh doanh thu không chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỉ đồng, đảm bảo an sinh xã hội. Điều này thể hiện sự chia sẻ của nhà nước đối với hộ và cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 3 tỉ đồng trở xuống.

Để đảm bảo phù hợp và thể hiện đúng bản chất của thuế thu nhập, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.

Dự kiến bổ sung quy định cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên ngưỡng không chịu thuế đến 3 tỉ đồng thì nộp thuế với thuế suất tương ứng với thuế suất thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỉ đồng (mức 15% - PV).

Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỉ đồng nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục nộp thuế theo tỉ lệ như hiện hành với các mức thuế 0,5%, 1%, 2% tùy theo ngành nghề kinh doanh.

"Đặc biệt các hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng này sẽ được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Không tính thuế từ đồng doanh thu đầu tiên như quy định hiện nay", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Giải thích rõ hơn về nội dung này với Tuổi Trẻ Online, đại diện ban soạn thảo dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân - Bộ Tài chính dẫn ví dụ nếu tính theo ngưỡng doanh thu phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh hiện nay là 100 triệu đồng (Bộ Tài chính đã đề xuất nâng mức này thành 200 triệu đồng, và đang tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nâng mức này lên phù hợp - PV), thì với các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm là 500 triệu đồng, doanh thu tính thuế sẽ là 400 triệu đồng chứ không phải là 500 triệu đồng.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ