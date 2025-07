Mainichi: Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ từ chức sau thất bại bầu cử Thượng viện

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo hãng tin TASS dẫn nguồn từ báo Mainichi ngày 23/7, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã chia sẻ kế hoạch từ chức với nhóm cố vấn thân cận, sau khi liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh để mất thế đa số tại Thượng viện trong cuộc bầu cử ngày 20/7. Đây là thất bại bầu cử thứ hai liên tiếp của ông Ishiba, sau khi liên minh từng đánh mất đa số tại Hạ viện vào mùa thu năm ngoái.

Tuy vẫn tiếp tục nắm quyền thông qua việc thành lập chính phủ thiểu số, nhưng thất bại tại Thượng viện lần này được xem là dấu hiệu rõ rệt cho thấy sự suy giảm ủng hộ của cử tri đối với chính phủ Ishiba, cũng như sự bất ổn trong nội bộ liên minh cầm quyền.

Một điểm đáng chú ý là Thủ tướng Ishiba được cho là sẽ có các cuộc gặp riêng với ba cựu Thủ tướng - Yoshihide Suga, Fumio Kishida và Taro Aso - trước khi đưa ra tuyên bố chính thức. Theo nguồn tin chính phủ, ông sẽ “cúi đầu chào ba cựu lãnh đạo” như một động thái thể hiện sự tôn trọng và tham vấn trước khi rời nhiệm sở.

Ông Shigeru Ishiba là một chính khách kỳ cựu của LDP, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Thư ký đảng và là một trong những gương mặt có ảnh hưởng trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản. Ông nhậm chức Thủ tướng vào năm 2024, sau khi người tiền nhiệm Fumio Kishida từ chức giữa bối cảnh khủng hoảng chính trị và sụt giảm tín nhiệm.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Ishiba đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ tăng trưởng kinh tế chậm, chi phí an sinh xã hội gia tăng do già hóa dân số, cho đến các vấn đề an ninh khu vực liên quan đến Triều Tiên và Trung Quốc. Dù nỗ lực theo đuổi chính sách cải cách kinh tế và tăng cường quốc phòng, song chính phủ của ông vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo sự đồng thuận chính trị trong nước.

Việc ông Ishiba dự kiến từ chức đang mở ra khả năng thay đổi sâu rộng trong bộ máy lãnh đạo chính phủ và trong nội bộ đảng Dân chủ Tự do. Nhiều ý kiến cho rằng cuộc bầu chọn lãnh đạo mới của đảng sẽ diễn ra quyết liệt, với sự tham gia của các ứng viên nhiều kinh nghiệm như Taro Kono, Sanae Takaichi hay Toshimitsu Motegi.

Giới quan sát chính trị cho rằng, việc chuyển giao quyền lực vào thời điểm hiện nay là cần thiết để góp phần ổn định tình hình trong nước, đồng thời tạo điều kiện để Nhật Bản điều chỉnh hướng phát triển trước những biến động của môi trường quốc tế.

Hiện tại, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin nói trên.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: baotintuc.vn