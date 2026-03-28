Thủ tướng Mông Cổ từ chức

Thủ tướng Mông Cổ Gombojav Zandanshatar. Ảnh: Asia Nikkei/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội, ông Zandanshatar cho biết ông tự nguyện từ chức trong "thời điểm đầy thách thức" hiện nay khi thế giới có nhiều biến động, các cuộc xung đột đẩy giá dầu lên cao và làm tăng chi phí hàng hóa.

Quốc hội Mông Cổ hiện có 30 ngày để bổ nhiệm một thủ tướng mới. Chủ tịch Quốc hội Uchral Nyam-Osor nhiều khả năng sẽ thay ông Zandanshatar đảm nhiệm cương vị này.

Hồi tháng 10/2025, Tòa án Hiến pháp Mông Cổ đã bác bỏ nỗ lực của Quốc hội nhằm phế truất Thủ tướng Zandanshatar, chỉ 4 tháng sau khi ông nhậm chức vào tháng 6/2025.

Quyết định từ chức của Thủ tướng Zandanshatar được dự báo sẽ khiến tình hình chính trị của Mông Cổ thêm bất ổn. Đảng Dân chủ Mông Cổ đối lập gần đây đã từ chối tham dự các phiên điều trần của Quốc hội kể từ khi kỳ họp mùa Xuân của cơ quan lập pháp khai mạc vào ngày 16/3. Việc đảng đối lập tẩy chay Quốc hội đã làm gián đoạn các phiên họp tại cơ quan này và hạn chế hoạt động lập pháp.

Trong khi đó, đảng MPP cầm quyền cũng đang đối mặt với sự chia rẽ nội bộ ngày càng sâu sắc. Dự kiến đảng này sẽ đề cử người kế nhiệm ông Zandanshatar tại đại hội sắp tới, mặc dù ngày cụ thể vẫn chưa được xác nhận.

Trước đó, cựu Thủ tướng Luvsannamsrain đã từ chức vào năm 2025, sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Tác giả: Phan An

Nguồn tin: baotintuc.vn