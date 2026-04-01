Thủ tướng Lê Minh Hưng nghiêm khắc phê bình 28 bộ ngành, 18 địa phương giải ngân thấp

Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh: N.BẮC

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm trao đổi, kiểm điểm tình hình, đánh giá các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong giải ngân vốn đầu tư công. Từ đó xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, phân tích các bài học kinh nghiệm để có giải pháp.

Đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng giao là trên 1 triệu tỉ đồng, chiếm gần 35,5% tổng chi ngân sách nhà nước, cao hơn năm 2025 (30,6%).

Hết quý 1 đã giải ngân đạt 11% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (9,7%). Đến hết ngày 15-4, giải ngân gần 127.400 tỉ đồng, đạt 12,6% kế hoạch.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 2 đã yêu cầu về tăng cường hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư công. Đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của bộ trưởng, bí thư, chủ tịch UBND cấp tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ.

Chính phủ xác định đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

Đây là công cụ điều hành vĩ mô, là động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, có vai trò lan tỏa đầu tư toàn xã hội, là vốn mồi để huy động các nguồn lực. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình.

Về tình hình giải ngân đầu tư công năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao bảy bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung cả nước. Đồng thời nghiêm khắc phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước.

Theo Thủ tướng, kết quả giải ngân đầu tư công đã được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và sẽ được tiếp tục công khai hằng tháng. Các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương phải nghiêm túc nhìn nhận, rà soát, chỉ đạo rất quyết liệt, cụ thể cả về tiến độ, chất lượng để có chuyển biến ngay lập tức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: N.BẮC

Bí thư, chủ tịch tỉnh, bộ trưởng phải chịu trách nhiệm

Theo Thủ tướng, việc chậm giải ngân vốn có nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Bởi cùng một mặt bằng pháp lý, có bộ ngành, địa phương giải ngân tốt nhưng có nơi giải ngân chậm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, còn tâm lý chờ đợi, né tránh, sợ trách nhiệm, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy ở mức cao nhất...

Trong khi đó, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang được triển khai quyết liệt. Đặc biệt, với các dự án tồn đọng kéo dài, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, bộ trưởng phải chịu trách nhiệm quyết liệt xử lý dứt điểm vướng mắc.

"Những việc khó, hóc búa, phức tạp như vậy, chúng ta có thể xử lý được rất nhanh thì tại sao những việc liên quan triển khai các dự án lại không đẩy nhanh được tiến độ. Vẫn những công việc đó nhưng nếu không có quyết tâm cao, không chỉ đạo sát sao, quyết liệt thì không thực hiện được", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về giải pháp, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo để đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm chính trị cao hơn. Đẩy nhanh tiến độ vốn đi kèm với đảm bảo chất lượng, an toàn, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Theo đó, phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật đầu tư công. Phát huy cao nhất tinh thần quyết tâm, nỗ lực và hành động quyết liệt trong toàn hệ thống. Đề cao hơn nữa vai trò người đứng đầu, kiên quyết xử lý các hành vi sai phạm, tiêu cực.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ